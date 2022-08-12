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Зерновым коридором из Одесщины отправился четвертый караван сухогрузов с кукурузой и пшеницей

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Зерновым коридором из Одесщины отправился четвертый караван сухогрузов с кукурузой и пшеницей

Зерновым коридором из Одесской области отправился уже четвертый караван сухогрузов.

На бортах было 60 тыс. тонн кукурузы и 3,5 тыс. тонн пшеницы вышли из "Черноморского" и "Южного" портов. Один из зерновозов следует в Турцию, второй — в Иран.

Об этом рассказали в ТСН.19:30.

Сейчас в порту "Южный" еще один корабль ждет загрузки. Он повезет первый с начала войны продовольственный груз в Африку. Это будет 23 тысяч тонн пшеницы.

Черноморским зерновым коридором с начала его открытия уже прошли около десятка судов. В настоящее время возобновили грузовые перевозки и по реке Дунай. Утром им в порты прошли четыре груженых судна. К слову, больше недели там было запрещено движение из-за морских мин. С начала судоходства кирпич лета там раздалось уже три взрыва. Повреждение получило сначала гидрографическое судно, впоследствии лоцманский катер и дальше на взрывчатку наскочил плавучий кран.

Напомним, в понедельник, 1 августа, из Одесского порта "зерновым коридором" вышло первое судно, перевозившее кукурузу.

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