"Зевс" и "Мангал" на фронте: что известно об уникальных роботах и могут ли они заменить людей

НРК "Зевс" на фронте / © ТСН

Украинские защитники продолжают успешные атаки на оборонительные построения российских оккупантов в Александровском секторе фронта. Контрудары продолжаются уже почти два месяца — с конца января. За это время Силам обороны удалось существенно отбросить врага в юго-восточном направлении, в сторону западного края Донецкой области. Воинам 67-й механизированной в этом деле помогают полностью железные автоматизированные помощники: ударные и логистически-инженерные работы.

На что способны боевые «Мангалы» с «Драконами» — говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

«Зевс» — что известно об уникальном оружии

Он — «Зевс», из клана наземных роботизированных ударных «Драконов» батальона беспилотных систем 67-й ОМБр. Его задача — минимизировать риски для людей во время самых опасных операций.

«Борода», командир взвода роты НРК 67-й ОМБр: «Он может быть как и оборонительная, так и наступательная сила. Если, например, заводить группу штурмовиков — роботы спокойно могут наступать, а пехота будет заходить и просто дочищать тех, кого пропустили машины. Если бы я не знал о нем раньше, я бы, наверное, сдурел там от страха! Он может разнести целый дом!»

Война в Украине: что происходит на границе Днепропетровщины и Запорожья

Там, на границе Днепропетровщины и Запорожья, украинские воины ведут чрезвычайно интенсивную атакующую войну. Главная цель — вытеснить подразделения 29-й и 36-й армий РФ. Командир батальона беспилотных систем Владислав Доценко отмечает: обстановка обострилась, ведь начались полномасштабные контрнаступательные действия.

Владислав Доценко, командир батальона БПС 67-й ОМБр: «Беспилотный компонент сейчас преобладает как основное средство. Мы делаем все, чтобы наш пехотинец встретил наименьшее сопротивление на маршруте выдвижения. Эти работы — замечательный сдерживающий фактор. Они наиболее эффективно себя показали за счет устройства засад именно на маршрутах выдвижения вражеской мототехники».

Электронные «глаза» роботов позволяют им отлично видеть в темноте, а запас батарей обеспечивает непрерывную работу в течение многих часов.

Логистический «Мангал» — еще один НРК

Кроме огневой поддержки, НРК взяли на себя самую тяжелую часть фронтовой работы — логистику. Робот «Мангал» стал незаменимым многофункциональным инструментом.

«Борода»: «Именно „Мангал“ очень функциональный. Он может идти как маленький логист, так и как минер или даже камикадзе. Без логистики сейчас не будет ничего».

Результаты и роль человека

Благодаря совместной работе людей и машин, 67-я бригада и смежные подразделения имеют реальные продвижения. Речь идет о населенных пунктах Вербово, Терновое и успехи в направлении Успеновки.

Однако бойцы отмечают: несмотря на всю автономность, последнее слово — за человеком.

«Сам принимать решения робот сможет еще очень нескоро, думаю, через года два-три. На данный момент решение конечно за человеком — оператором!», — говорят военные.

