"Ж*па мира": местные в Бахмуте жалуются на жизнь, а на позициях один боец может держать нашествие врага

Съемочная группа ТСН, работающая в настоящее время в Бахмуте, подтверждает информацию, что россияне идут штурмом сразу со всех сторон и совсем не экономят солдат. Идут малыми группами, которые сложно обнаружить и еще сложнее выбить, прыгают в окопы. Украинские военные оказывают яростное сопротивление.

В разбитых посадках у города военные таскают снаряды для самоходных артиллерийских установок и быстро отправляют оккупантам. Над самым почти пустым и раненым городом постоянный дым. Одиночные жители передвигаются преимущественно на велосипедах, пешком почти никто не ходит. “Ж*па мира. Как живем? Гуманитарку получаем, проблема со светом, ничто нет – ни воды, ни газа, ни Интернета. Из дома только рамы выносил”, — говорит местный житель.

Рассмотреть происходящее в городе и вокруг него можно в специально обустроенном подвале на большом мониторе военных. Здесь наблюдают, как город штурмуют по всей линии и как нелегко бойцам на позициях. "Накрывайте плотным огнем, еб**е этих под**в", — дуют приказы военные.

Видно, как атакует враг сразу на 4 позиции подтягивают всю возможную артиллерию. Чтобы отогнать врага и не дать занять наши позиции, на самом деле происходит нечто невероятное, когда на одной из позиций остался один боец и он не отступает. Видно, что человек беспокоится, но с позиции не уходит. Здесь все нервничают и стреляют по врагу из всего чего только можно. Надежду дает только одна фраза. "Помощь к вам уже уехала", — говорят военные.

Пресс-офицер Ирина Рыбакова уже более 5 лет помогает журналистам показывать войну и снимает ее сама. В бахмутском подвале объясняет, почему мы так отчаянно боремся за каждый клочок земли. "Где-то дети есть, бабушки, дедушки, когда будет оккупация, они могут их убить, они могут над ними поиздеваться, это борьба за людей в первую очередь. Если говорить, что это война ресурсов, то у россиян ресурсов больше – больше людей, больше техники, больше снарядов, и они не жалеют своих людей и посылают на верную смерть”, – говорит она.

Сержант Николай добавляет, что россияне лезут малыми группами. “Впечатление, что они просто не заканчиваются – в день за штурмами на одну позицию – от 5 до 10 двухсотых и трехсотых с их стороны. Они все равно лезут и в день несколько раз”, — говорит он.

Так что командир Ярослав отмечает, как сильно на передовой не хватает бойцов — не наскоро мобилизованных, а хорошо обученных. “Люди просят артиллерию и не хотят закапываться, ничего, а так мы войну не выиграем, был бы отбор кандидатов на военную службу, был бы другой результат. Фланги справа и слева проседают, мне кажется, что Бахмут повторяет историю Северодонецка», – говорит Ярослав.

Сейчас его позиции атакуют одновременно несколько небольших групп противника, но это усложняет задачу удержать позиции. “Она маленькие, они не привлекают внимания – 8-10 человек, на них никто внимания не обращает, они тише. Более скрыты в перемещении”, — добавляет командир.

Военные здесь мечтают о небольшом отдыхе.

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