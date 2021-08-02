Жара на Приазовье: как бойцы спасаются от духоты и что в окопах делает девушка, которой едва исполнилось 19

Жара на Приазовье: как бойцы спасаются от духоты и что в окопах делает девушка, которой едва исполнилось 19

На этих позициях оборону держат уникальные бойцы.

Невероятная жара стоит сейчас на Приазовье. Столбик термометра медленно, но упорно подбирается к отметке в 37 градусов в тени.

О том, как такую духоту переживают украинские бойцы на фронте в степях и что там, в окопах, под обстрелами делает девушка, которой едва исполнилось 19 лет — 2 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Бойцы спасаются от жары как могут.

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На этих позициях оборону держат уникальные бойцы. Вот огневую позицию для пулемета чинит пехотинец с причудливым позывным "Испан" — потому что жил дядя в Испании на берегу Атлантического океана. И все у него там было хорошо. Когда началась война, он все бросил и вернулся в Украину.

"Не остался — потому что страну свою люблю", — признается он.

Спокойно поговорить с "Испаном" о любви к Родине не дают боевики.

Новости с фронта: как украинские бойцы переживают жару на Приазовье

Еще один боец на этой позиции — Инна с позывным "Тень". В 18 лет пошла воевать, а уже здесь встретила свою любовь.

"Пришла в военкомат и сказала, что есть желание служить и хотелось посмотреть, как ребята воюют там, на "передке ". С тебя же все начинается, они же могут и ко мне прийти домой", — рассказывает девушка.

Сейчас на полноценный бой российские наемники не решаются, поэтому бойцы в конце концов кладут автоматы и берутся за работу. Посадку надо укрепить. Соседнее поле, где когда-то росла пшеница, а теперь медленно ржавеют мины, разделено пополам, но "Испан" верит — так будет не всегда, потому что для чего он бросил свой океан и сидит в этих горячих степях?

"Рано или поздно мы заберем назад эту землю", — уверен он.

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