Жара на Востоке, прохлада на Западе: какой будет погода в ближайшие три дня

Ближе к выходным температура воздуха должна быть выровнена на всей территории Украины.

Жара на Востоке, прохлада на Западе – через Украину сейчас проходит атмосферный фронт, и именно поэтому погода так отличается в регионах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30 за 9 августа.

По одну сторону от атмосферного фронта – северные и западные области, где в ближайшие дни жарче не станет. Ночью до 16 градусов тепла, а днем – не больше 24-х.

По другую сторону в южных и восточных регионах царит теплая воздушная масса. И поэтому там, напротив, температура будет только расти. Жаркий день синоптики прогнозируют там уже сегодня, 10 августа – будет до 36 градусов жары.

Ближе к выходным температура воздуха должна выровняться по всей территории Украины: на Востоке и Юге станет немного проходимее, а на Севере и Западе – теплее.

"Могут быть грозовые дожди еще вдобавок – в западных и северных областях и также кое-где в центральных – Винницкая, Черкасская области. А вот уже в пятницу на всей территории Украины небольшие кратковременные дожди такого летнего характера могут быть. И соответственно уже будет такой более стабильный фон температуры", – рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Ранее синоптик Наталья Диденко назвала регионы Украины, где будет доминировать невыносимая жара на этой неделе и на следующей.

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