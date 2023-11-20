Жарили шашлыки из украденного скота и одевали чужое белье: украинка рассказала об ужасах оккупации

В Херсонской области отстраивают уничтоженные села.
В Херсонской области строители со всей Украины восстанавливают разрушенные дома. Местные жители вспоминают ужасы оккупации и то, как россияне их грабили.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.
Оккупанты уничтожили 200-летний дом и украли овец
Жительница Староселья Херсонской области Любовь Семененко рассказывает, что ее дому 200 лет. Дом едва уцелел, поскольку рядом с ним шли российские колонны техники.
Самое страшное началось когда ВСУ погнали оккупантов с Херсонщины, вспоминает женщина. Отступая россияне делали облавы, обыски и разбой.
"Позже говорили, чтобы дома не закрывали, потому что выбивают двери, если заперто, двери кругом были открыты, забирали, что хотели, у нас например забрали пятеро овец, съели", - говорит Любовь Семененко.
Тогда Любовь с мужем решились покинуть дом, а когда вернулись — увидели, что от дедовской дома не осталось живого места.
"Мы старые люди, у нас один сын и тот в ВСУ, нам тяжело, кто бы помог", — говорит женщина.
Оккупанты зарезали скот и попросили шампуров
В селе Бобровый Кут ремонтируют дом Алексея и Лидии. Его несколько раз обстреливали россияне. Лидия с Алексеем взялись восстанавливать дом. Однако через полгода оккупанты взорвали Каховскую ГЭС и их дом затопило.
В одиночку преодолеть еще и эту беду, было уже не сила. На помощь пришла соседняя Днепропетровщина, которая по программе "Бок о бок", восстанавливает три истерзанные оккупантами села.
По соседству изуродованный оккупантами дом Марины тоже ремонтируют строители из Днепропетровской области. Сейчас в доме уже можно жить, говорит женщина. Оккупацию вспоминает с ужасом. Говорит, захватчики обнаглели настолько, что просили шампуры, чтобы жарить шашлык из украденного скота.
"Пришли, забрали, погрузили, зарезали и приходят к нам к дедушке - "дедушка у вас есть шампура на шашлыки", - говорит Марина.
После ухода россиян остались одни стены, оккупанты тачками вывозили со дворов награбленное.
"Голодные, ободранные, нищеброды, такие нищеброды. Гребли все, что видели, даже белье брали постиранное", - говорит женщина
Напомним, в Киевской области неравнодушные за 4 дня кардинально изменили жизнь мужчины.
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