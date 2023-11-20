Жарили шашлыки из украденного скота и одевали чужое белье: украинка рассказала об ужасах оккупации

В Херсонской области строители со всей Украины восстанавливают разрушенные дома. Местные жители вспоминают ужасы оккупации и то, как россияне их грабили.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Оккупанты уничтожили 200-летний дом и украли овец

Жительница Староселья Херсонской области Любовь Семененко рассказывает, что ее дому 200 лет. Дом едва уцелел, поскольку рядом с ним шли российские колонны техники.

Самое страшное началось когда ВСУ погнали оккупантов с Херсонщины, вспоминает женщина. Отступая россияне делали облавы, обыски и разбой.

"Позже говорили, чтобы дома не закрывали, потому что выбивают двери, если заперто, двери кругом были открыты, забирали, что хотели, у нас например забрали пятеро овец, съели", - говорит Любовь Семененко.

Любовь Семененко

Тогда Любовь с мужем решились покинуть дом, а когда вернулись — увидели, что от дедовской дома не осталось живого места.

"Мы старые люди, у нас один сын и тот в ВСУ, нам тяжело, кто бы помог", — говорит женщина.

Оккупанты зарезали скот и попросили шампуров

В селе Бобровый Кут ремонтируют дом Алексея и Лидии. Его несколько раз обстреливали россияне. Лидия с Алексеем взялись восстанавливать дом. Однако через полгода оккупанты взорвали Каховскую ГЭС и их дом затопило.

В одиночку преодолеть еще и эту беду, было уже не сила. На помощь пришла соседняя Днепропетровщина, которая по программе "Бок о бок", восстанавливает три истерзанные оккупантами села.

Ремонт дома в Херсонской области

По соседству изуродованный оккупантами дом Марины тоже ремонтируют строители из Днепропетровской области. Сейчас в доме уже можно жить, говорит женщина. Оккупацию вспоминает с ужасом. Говорит, захватчики обнаглели настолько, что просили шампуры, чтобы жарить шашлык из украденного скота.

"Пришли, забрали, погрузили, зарезали и приходят к нам к дедушке - "дедушка у вас есть шампура на шашлыки", - говорит Марина.

После ухода россиян остались одни стены, оккупанты тачками вывозили со дворов награбленное.

"Голодные, ободранные, нищеброды, такие нищеброды. Гребли все, что видели, даже белье брали постиранное", - говорит женщина

Марина – жительница Херсонщины

Напомним, в Киевской области неравнодушные за 4 дня кардинально изменили жизнь мужчины.

Читайте также: