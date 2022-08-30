Жаркая ночь для оккупантов: в ВСУ рассказали о ликвидированных россиянах и уничтоженной вражеской технике

В Херсонском направлении ВСУ за ночь ликвидировали до 80 российских оккупантов.

Также украинские защитники уничтожили до 60-ти единиц военной техники россиян.

Об этом в эфире ТСН рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"На данный момент продолжаются позиционные бои с целью улучшения нашего положения на этом направлении и для того, чтобы не допустить привлечения резервов. То есть это — обычная военная работа. Накануне мы сообщает, что удалось ликвидировать более 80 рашистов. За минувшую ночь у нас почти такой самый показатель и уничтожено около 60 единиц военной техники", — пояснила Гуменюк.

Напомним, во временно оккупированном Херсоне утром, 30 августа, раздались взрывы в районе Антоновского моста. Также жители Херсона сообщают, что на улицах они слышали автоматные очереди.

Читайте также: