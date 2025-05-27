Ждала любимого с 2022 года: невероятная история освобожденного из плена военного и его жены

Встреча Эли и Андрея / © ТСН

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Эля Деректоренко, которая более трех лет делала все, чтобы ее мужа освободили из плена. И в трехдневном обмене на прошлой неделе, когда удалось вернуть тысячу украинцев, Эля увидела своего Андрея.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

В толпе, среди тех, кто встречает уже освобожденных из плена — улыбающаяся девушка, которая не знает себя от радости. Но в момент она начинает плакать, потому что не может найти любимого, хотя и точно знает, что он где-то рядом. Уже через несколько минут они находят друг друга. И вот они — все же находит такие долгожданные объятия.

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Эля — жена разведчика Андрея Деректоренко, который в плен попал весной 2022 года. Она не просто ждала мужа из плена 1169 дней. Она действовала. Две недели каждого месяца Эля из родного Павлограда вместе с другими родными пленных приезжала на долгосрочные пикеты в столицу. Под Верховной Радой эти женщины и девушки с утра до вечера стояли с плакатами и флагами, на которых были фотографии и имена их родных в плену.

Это был первый день последнего обмена. Андрея вместе с другими отвезли в госпиталь. А Эля осталась на следующие дни.

Эля Деректоренко / © ТСН

«Мне подарили крылья, мне вернули моего мужа, нам вернули нашу жизнь и я вся в эйфории», — говорит Эля Деректоренко, жена освобожденного из плена.

Осталась, чтобы поддержать подругу, которая мужа все еще ждет. Тем временем Эля ждет, когда в госпитале закончится карантин для освобожденных и родные смогут их посещать. Тогда они с Андреем начнут строить планы на будущее.

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