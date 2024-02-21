Ждали генерала — прилетел HIMARS: ВСУ накрыли "вечеринку" оккупантов под Волновахой

Выстроили встретить командира, а встретили смерть. Полигон рашистов после прилета HIMARS усеян трупами, еще несколько сотен затрехсотились. А тот, кто заговорил о безумных потерях, внезапно покончил жизнь самоубийством.

О не грустных новостях подробнее рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Один удар – много черных пакетов

65 "хороших россиян" одним махом. Такое не печальное событие произошло в Волновахском районе по прилету HIMARS. Россияне скулят — за раз потеряли две роты. А видео сколько нанимали.

В ДыНыРе на построении в чистом поле ВСУ отправили на концерт Кобзона сразу 65 орков.

– Всю роту расхуярили! Две роты лежит!

Не нужно истерик. Все-таки идет по плану. pic.twitter.com/zqJr04T7rf — Небезразличная Варвара (@NotindifVarvara) 21 Feb. 2024

Полигон весь в труппах

Все поле теперь усеяно трупами рашистов, воины злые, говорят, жертв можно было избежать, но командирам было важнее отдать честь генералу и безразлично, что это в нескольких километрах от линии столкновения.

"Потери минимальны"

Все мертвецы — россияне из 36-й мотострелковой бригады ВС РФ. Это те самые "окопные орки", смертями которых Путин кормит свое обескураженное величие, постоянным местом дислокации которого является город Борзя Забайкальского края. А командование РФ традиционно утверждает – потери минимальны. (Ну а что, в России вон еще сколько мяса есть, да и украинские военные сутки уничтожают в раз 20 больше рашистов).

А единственное, что радует кафира на видео, что он вовремя слинял из построения и теперь не лежит среди двухсотых. А еще, хоть и тавтология, но звучит приятно — после удара кроме поля в труппах еще 300 россиян затрепетали. Так вот солдаты выстроились отдать честь генералу, но есть нюанс, тот так и не приехал. Наверное, что-то чувствовал. Но у россиян своя версия, спихивающая на то, что генерал все подстроил.

“Шокирующая информация. Еврейский генерал ВС РФ по фамилии Моисеев приказал провести построение в открытом поле, куда прилетел Хаймарс Хохлов с кассетным боеприпасом. 65 трупов, более 300 раненых. Тувинский дегенерат пытается замять и полностью запретил какую-либо огласку инцидента. Служивые с мест, кому удалось выжить, просят максимальной огласки. Это какой-то позор!”.

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Кто этот генерал?

А вот и этот знаменитый генерал. Знакомьтесь, Олег Моисеев, или как говорят россияне, еврей, отдавший приказ выстроить солдат, чтобы ему поклониться. Кстати, говорят, ярый сторонник этого генерала — пропагандист Соловьев.

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Сейчас россияне воют, чтобы всех виновных наказали.

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Всех, кто распространил информацию, обещают наказать

Что интересно, всю эту информацию и видео по Сети распространили сами же российские военкоры. Власть разводила руками – “информацию надо проверить”. И грозили, что все, кто распространил "ложную информацию", будут наказаны.

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Российский военкор внезапно застрелился

К слову, один российский военкор уже минулся, вернее, самоликвидировался, но это не точно. Дело в том, Андрей Морозов на позывной "Мурз" застрелился сразу после того, как назвал настоящие потери россиян под Авдеевкой. Его затравили другие рашисты за заявление, что в штурмах Авдеевки россияне лишились только погибших около 16 000 солдат.

Словом, кремлевские пропагандисты призвали его наказать. Наказали. То тромб "оторвался", то просто убили и сказали "самоубийство". Как бы то ни было, каждая буква в этой новости прекрасна. Хотя, в своем телеграмм-канале "Мурз" даже анонсировал свое давление на курок, и написал прощальный пост в котором высказал все, что ему накипело.

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Но даже в последние минуты жизни уже хорошего русского волновало одно — чтобы Украине не дали оружие. На одного оккупанта стало

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Это настолько здорово, что даже нечего добавить. Морозов был фанатичным украинофобом и сталинистом, воевал на Донбассе против Украины с 2014 года, призывал к геноциду и массовым убийствам украинцев.

Но убили его не бандеровцы, а свои. Те, за кого он сражался. Но ведь о мертвых или хорошо, или ничего. Поэтому, скажем просто, земля стекловатая.

Ну что ж, карма существует. За каждого украинца должны лечь сотни россиян, пришедших на нашу землю убивать и уничтожать.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео . Военкор убился!

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