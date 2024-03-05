Ждали под подъездом: работники ТЦК пожаловались, что им захотели выколоть глаза из-за повестки

В Запорожье сразу два суда (первой инстанции и апелляционный) оправдали военнообязанного мужчину, который подрался с работниками местного ТЦК, пришедшими вручить ему повестку.

Как оказалось, ТЦК неоднократно пытался мобилизовать этого мужчину, но эти действия пока не имели успеха. Такой приговор на днях в соцсети обнародовал запорожский адвокат Андрей Трифонов, представлявший в суде интересы этого жителя Запорожья.

Согласно обнародованному решению суда, все началось с того, что вечером, примерно в 21.00 к многоэтажке на улице Оптимистической пришли представители ТЦК. В это время на улицу вышел житель этого дома, чтобы выяснить, почему нет электроэнергии и когда ремонтные бригады возобновят энергоснабжение.

В суде мужчина рассказал, что начал подниматься по лестнице на свой этаж и услышал, как за ним побежали неизвестные ему люди в неизвестной ему форме и сообщили ему, что хотят с ним о чем-то пообщаться. Поскольку было темно и приближался комендантский час, он отказался с ними общаться.

Далее в приговоре, где обнародованы показания военнообязанного, приводятся следующие его слова: "Когда начал ключом открывать замок входной двери в квартиру, один из неизвестных стал между ним и дверью, а другой стал позади него и начали препятствовать входу в квартиру. При этом лица не представлялись".

Далее в документе говорится о том, что произошла драка. Каждая из сторон заявила суду, что получила телесные повреждения. Военнообязанный сообщил суду, что обратился в ДБР по поводу своего избиения, а представители военкомата заявили, что тоже получили телесные повреждения.

Один из представителей ТЦК, признанный потерпевшим, на суде рассказал, что накануне работники ТЦК неоднократно приходили к этому мужчине домой с целью оповещения, но тот не открывал дверь. В тот день, когда произошел конфликт, представители ТЦК тоже пришли с целью оповещения, увидели его, преследовали с целью оповещения и во время этого услышали в свой адрес угрозу, что "сейчас выколет ему глаз". Представитель ТЦК также объяснил суду, что военнообязанный нарушал общественный порядок.

Имел долги за коммунальные услуги

Адвокат военнообязанного Андрей Трифонов говорит, что работники ТЦК специально отслеживали мужчину, бывшего правоохранителя, у подъезда.

"Председатель ОСМД тоже "точила зуб" на моего подзащитного из-за долгов за коммунальные услуги, — рассказывает в комментарии для ТСН.ua Андрей Трифонов. — Но если говорить о том дне, то мой клиент поначалу не увидел, что те люди были в форме. Было темно… Он побежал к себе на четвертый этаж, но не смог в темноте засунуть ключ в замок. К нему подбежали эти люди, начали его крутить. В этот момент дверь открыла жена этого мужчины и начала кричать, что у нее маленький ребенок, все это она снимала на видео".

Впоследствии правоохранители открыли уголовное производство, инкриминируя военнообязанному ч.2 ст. 342 УК "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц".

Вину не доказали

Однако, вынося приговор, суд постановил признать военнообязанного невиновным и оправдать его. Такой вывод суд аргументировал тем, что сторона обвинения не доказала в суде, что мужчина совершил уголовное правонарушение. То есть не было доказано, что мужчина нарушал общественный порядок или оказывал сопротивление представителям власти.

Напомним, ранее в Минобороны назвали "трагедией" ситуацией с лицами призывного возраста.

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