Ждали все 7 лет войны: почему награждение президентом "правосека" Коцюбайло важно для добровольцев

Дмитрий Коцюбайло, известный на псевдо "Да Винчи", отметил, что звание героя Украины принадлежит не только ему одному, но всем добровольцам.
На этой неделе произошло почти невероятное — то, по крайней мере, чего волонтеры добивались все 7 лет войны на Востоке. Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бойцу "Правого сектора" Дмитрию Коцюбайлу, чем приравнял добровольцев к регулярной армии.
Об этом говорится 5 декабря в сюжете ТСН.Тыждень.
Дмитрий Коцюбайло, известный на псевдо "Да Винчи", мечтал быть художником. Но пришел на войну с Майдана еще в 18 лет. В 2014 году он командовал взводом добровольцев. Уже через несколько месяцев под Донецким аэропортом 18-летний "Да Винчи" получил тяжелое ранение, но из больницы сразу вернулся на фронт. Вместе со своими собратьями защищал Пески под Донецком. В свой 21-й год стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор". Ну а в 26, на этой неделе, получил высшую государственную награду из рук президента.
"Сегодня званием Героя Украины были награждены все добровольцы. Каждый, кто в 2014-м взял в руки оружие и пошел защищать свою страну", — написал Дмитрий в Facebook.
ТСН выражает благодарность Дмитрию и его собратьям, как и всем, кого завтра, 6 декабря, Украина будет поздравлять с 30-летием ВСУ.
Ранее Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум украинским военным.
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