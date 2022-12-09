Жданов назвал причину, которая может заставить оккупантов покинуть Донецк

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, могут ли оккупанты покинуть Донецк.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

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Эксперт прокомментировал обвинение Путина, что Украина якобы "оставила Донецк без воды".

"Дело в том, что они не переживут зиму без воды. Из-за отсутствия воды они не могут удерживать войска в Донецке. Ведь личному составу нужно много воды, а возить постоянно они не в состоянии. Для них это огромная проблема", — отметил Жданов.

Он напомнил, что в оккупированном Донецке техническую воду подают один раз в три дня всего на несколько часов.

"Фактически, вопрос содержания Донецка сегодня может решаться в районе Бахмута и Соледара", – подытожил эксперт.