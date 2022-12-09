Жданов назвал причину, которая может заставить оккупантов покинуть Донецк

В оккупированном Донецке – огромная проблема с водоснабжением.
Военный эксперт Олег Жданов объяснил, могут ли оккупанты покинуть Донецк.
Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.
Эксперт прокомментировал обвинение Путина, что Украина якобы "оставила Донецк без воды".
"Дело в том, что они не переживут зиму без воды. Из-за отсутствия воды они не могут удерживать войска в Донецке. Ведь личному составу нужно много воды, а возить постоянно они не в состоянии. Для них это огромная проблема", — отметил Жданов.
Он напомнил, что в оккупированном Донецке техническую воду подают один раз в три дня всего на несколько часов.
"Фактически, вопрос содержания Донецка сегодня может решаться в районе Бахмута и Соледара", – подытожил эксперт.
Напомним, диктатор Путин объяснил, что Россия бьет ракетами по энергетической инфраструктуре Украины, потому что Украина не поставляет воду в оккупированный Донецк.
Ранее сообщалось, что в Донецке начались проблемы со связью, интернетом и светом.
Отметим, что оккупанты регулярно обстреливают Донецк, обвиняя в этом ВСУ.
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