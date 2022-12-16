Жданов о мобилизации в России: либо Путин не владеет информацией, либо ему вешают лапшу на уши

В то же время "математика" первой волны мобилизации в России никоим образом не совпадает с желаниями кремлевского "фюрера" подготовить новую минимум 200 тыс. группировок для нового масштабного наступления, в том числе и на Киев, чего не исключает высшее военное и политическое руководство Украины.

Еще в конце октября Министерство обороны РФ отрапортовало, что в течение первой волны мобилизации (а, на самом деле, это была общая мобилизация – ред.) они призвали 300 тыс. человек. А уже в начале декабря Путин заявил, что 150 тыс. из этих 300 тыс. мобилизованных уже на фронте. Поэтому не совсем понятно, какое количество достаточного для повторного наступления на Киев группировки готовят.

Действительно, "математика" и слова Путина ну никак не совпадают. Или Путин не владеет информацией, и ему, грубо говоря, вешают лапшу на уши его генералы, Генштаб, и это вполне возможно; или что-то не сходится.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, действительно, если 150 тыс. уже на фронте, то у них осталось 90-100 тыс. на учениях.

"Мобилизация была объявлена еще 22 сентября. То есть, уже почти три месяца продолжается мобилизация. Это все, что они смогли собрать. Кстати, нет никакой информации на сегодняшний день по призыву. С 1 по 30 ноября был призыв на очередную военную службу. Тем" дембелям", которые должны были уволиться, они запретили увольнение из рядов ВС РФ. И вот эти 120 тыс. тоже хотели использовать в плане подготовки этого войска. Но это как-то надо оформить: или продлить им срок службы, или демобилизовать и сразу их мобилизовать. Хотя в России правовая процедура – это самая последняя, о которой они будут думать", — сказал Олег Жданов.

Поэтому, по словам эксперта, возникает вопрос, какую армию они будут выставлять на конец января? Путин еще в сентябре ставил задачу развернуть сначала около 500 тыс., а затем к маю 2023 года – 1,2 млн.

"Тогда вопрос: если они сейчас вторую волну мобилизации начинают, то за сколько месяцев? Только месяц нужно, чтобы собрать эту волну. И еще 2-3 месяца на ее подготовку. Тогда мы ее увидим не раньше марта 2023 года в более или менее подходящем состоянии для ведения боевых действий И надо помнить, что каждая последующая волна будет хуже качества за первую, потому что первая всегда снимает "сливки" тех, кто имеет какой-то опыт службы в армии. Что касается возможного участия в боевых действиях это уже вряд ли, потому что они их выгребли за 9 месяцев скрытой мобилизацией, которую они начали еще в марте. Поэтому будут люди, которые служили 20-30 лет назад, или не служили вообще", — говорит Олег Жданов.

Однако, по данным украинского Генштаба, враг ищет дополнительные источники восстановления личного состава. В частности, в мирное время в РФ разрешено служить лицам с двойным гражданством. То есть, Кремль может мобилизовать около 6 млн трудовых мигрантов, находящихся на территории РФ.

По словам Олега Жданова, пусть мобилизуют, это было бы хорошо. Россия на сегодняшний день очень сильно пошатнула экономическую составляющую своей страны тем, что мобилизовала наиболее дисциплинированных и законопослушных граждан. Это те, кто получил повестки и добросовестно пришел к военкоматам.

"А потом начались проблемы. В некоторых регионах местный транспорт не смог выйти на маршруты, потому что водителей призвали. Военнослужащие огульно загребают, кого могут. Если они сегодня заберут трудовых мигрантов, то завтра у них станет экономика. Завтра Москва связана в мусоре, потому что там ни одного местного дворника нет, "гастарбайтеры" метут Москву от мусора и грязи. Это будет выстрел себе в ногу", — подытожил Олег Жданов.