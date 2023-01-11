Жданов – о новых назначениях в оккупационной армии: "Слова Кадырова ничего не значат"

Жданов считает, что Путин балансирует между кланами.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что назначение начальником главного штаба Сухопутных войск РФ генерала Лапина, критикуемого Кадыров, свидетельствует о том, что Путин перестал прислушиваться к гауляйтеру Чечни.
Об этом военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.
"Бездарным Лапина назвал Кадыров. А он кто? Специалист, полевой командир? Он не заканчивал никакое военное заведение. Единственное, где он разбирается на оперативно-тактическом уровне — это ведение боевых действий в составе незаконных вооруженных формирований. Лапин все же заканчивал академию генерального штаба. У нас тоже оперативного командования не назначают с улицы. Он из круга Шойгу или Герасимова. И они подтягивают преданных людей из своей команды. И Лапин не самый тупой". Этим подчеркивается то, что слова Кадырова не имеют политического веса, потому что такие назначения делает не Шойгу, а Путин. Путин пытается сбалансировать то, что он разбалансировал и хочет восстановить баланс между кланами", — сказал Жданов.
Напомним, генерал-полковник Александр Лапин, которого в России критиковали за провалы на фронте, назначили начальником главного штаба Сухопутных войск РФ.
Военный эксперт Александр Коваленко считает, что новые назначения проявляют неприятную тенденцию для трио Пригожин-Суровикин-Кадыров.
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