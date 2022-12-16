Жданов о втором наступлении на Киев: россияне надеются, что после столицы упадет вся Украина

Также Залужный сказал, что, как и во время Второй мировой войны, где-то за Уралом россияне готовят новые ресурсы. Они имеют резерв 1,2-1,5 млн. человек. В настоящее время Кремль готовит около 200 тысяч новых военных. Поэтому, по словам главнокомандующего, важнейшая стратегическая задача для Украины – это создать резервы и подготовиться к войне, которая может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем — в конце января.

"Может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева, в направлении Беларуси, не исключаю и южного направления", — подытожил Залужный.

Если России удастся собрать, сформировать, научить и вооружить такое 200 тыс. войск, они действительно могут осуществить вторую попытку похода на Киев. Россия сражается в парадигме прошлых войн. Это не Вторая мировая и даже не Первая мировая война, а еще раньше. В Кремле считают, что если они возьмут Киев, то Украина упадет и сразу подпишет капитуляцию. Для них это какая-то "скрепа". Они не могут оставить Киев в покое.

Таково мнение в интервью ТСН. ua выразил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, то, что российская промышленность сегодня пытается как можно скорее перейти на военные рельсы – это не секрет. В пределах своей мощи и своих возможностей они пробуют восстанавливать технику и вооружение.

"А так как техника и вооружение в основном хранится за Уралом, поэтому, скорее всего, так и высказался главнокомандующий. Часть техники и вооружения, кстати, они везут в Беларусь для восстановления на их промышленной базе. Резервы посмотрите где. За Уралом основная масса была мобилизована первой волной, и она там продолжается, там находятся исправительные колонии, где содержатся заключенные, и это на сегодняшний день стало вторым источником в плане пополнения мобилизованных, и сейчас именно за Уралом идет вербовка тех же заключенных для отправки на фронт. ", – замечает Жданов.

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В течение первой волны мобилизации в сентябре-октябре Россия собрала около 240 тыс. по данным украинской разведки, хотя Минобороны РФ рапортует о 300 тыс. В настоящее время эту волну Россия пытается подготовить на европейской части России. То есть, за Уралом идет мобилизация и подготовка к очередной волне, а на европейской части – формирование и обучение мобилизованных первой волны.

"О качестве я не буду говорить, здесь очень трудно оценить. С одной стороны мы видим эти так называемые бунты мобилизованных, что ими не занимается никто, а с другой стороны они все же находятся на полигонах, и все же там что-то с ними проводят, какие занятия, готовят.Хватит на них техники или нет, ну это еще нужно будет посмотреть.Потому что такое 200 тыс. войско вооружить — это очень трудная и очень объемная задача.Справится с этим РФ или нет — мы увидим в ближайшие два месяца", – считает Олег Жданов.

Что касается резерва в 1,2-1,5 млн, то, по мнению эксперта, если мы вспомним сентябрь месяц, когда Путин объявлял мобилизацию, то он именно об этой цифре и говорил, что нужно собрать где-то 1,2-1,5 млн. мобилизованных для создания войска, которое решит все политические задачи Путина. А именно полная оккупация Украины и возможный поход дальше на страны Балтии, Польшу, Словакию, Чехию и другие.