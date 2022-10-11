Жданов объяснил цель ракетных ударов по Украине: "Путину крайне необходимо перемирие"

Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что главная стратегическая цель массированного ракетного удара России по Украине состоит в принуждении государства к переговорам.

Об этом Жданов рассказал в интервью ТСН.ua.

"Этот массированный удар не столько экономический и военный, сколько политический. Главная стратегическая цель этого удара – принуждение Украины к переговорам. Путину крайне необходимо перемирие, прекращение огня. А первым условием приседания за стол переговоров будет временное прекращение огня, чтобы остановить наступление Вооруженных сил Украины", – объяснил военный эксперт.

"Я думаю, что абсолютно верным было решение о том, что с Путиным нет смысла вести переговоры. Он не хочет уступать, он не может пойти на компромисс. Он настаивает на тех требованиях, которые он задал целью этой войны", — добавил Жданов.

Он также обратил внимание, что вместе с ракетными обстрелами по Украине активизировалось и российское лобби в мире.

"Вы же посмотрите, все рычаги российских лоббистов включены на полную мощность. Эрдоган: давайте садиться за стол переговоров". Папа Римский. Ходили слухи, что Путин хранит часть своего капитала в Ватикане. Кстати, самая черная касса в мире – Ватикан, церковь, потому что нет никакой отчетности. Сначала он (Папа – ред.) говорит, что мы – один народ, не понимая разницы в ментальности. Сейчас он призывает к тому, чтобы мы прислушивались – не Путин к нашим требованиям – мы прислушивались к требованиям Путина. Илон Маск – посмотрите. Сегодня будет сборище стран Западной Европы в Вене и туда приглашают Эрдогана, где он будет рассказывать о мирном плане и переговорах с Путиным без Украины. Они будут пытаться решить наш вопрос без нас", – считает эксперт.

"Вот и складывается в одно целое массированный ракетный удар – либо замерзнете, либо сдавайтесь. И тут же лоббистские интересы России на политическом поле: "а не стоит ли нам закончить эту войну, чтобы мы не замерзли?" – объяснил Жданов.

Почему Путин применяет ракетный террор: другие версии

Ракетные удары России по гражданской инфраструктуре Украины – проявление бессильной ярости из-за поражений на фронте, в частности, на восточном направлении. Поэтому неудачи на поле боя враг компенсирует войной против мирного населения, заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

По мнению посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого, массированными ракетными ударами по Украине Путин начал новую фазу войны, чтобы уничтожить государство, поставить его на колени и взять под свой контроль власть.

Аналитик Алексей Ежак считает, что массированные ракетные удары по Украине – личная месть Путина за взрыв на Крымском мосту.

Ракет в России хватит до весны при разумном использовании. Такую оценку дал советник Офиса президента Алексей Арестович.

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