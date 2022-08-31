Жданов объяснил, какую угрозу несет недавно сформированный 3 армейский корпус РФ

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua объяснил, как Кремлю удалось сформировать новый армейский корпус и несет ли он угрозу Вооруженным силам Украины.

"Действительно, есть угроза. Численность корпуса планировалась до 15 тысяч человек. Это штатная численность для армейского корпуса. Он танковый, формировали они его на базе первой танковой армии, судя по тому, что там заметили новейшие танки Т-90 и Т-80, это говорит о том, что они выскребли в первой танковой армии все из парков, из боксов, они все бросили в этот корпус. Была информация, что они хотели сделать его наемным, но пока она не подтвердилась. На сегодняшнем дне фигурирует цифра, что они сформировать всего-навсего 10 тысяч, не 15 тысяч", — рассказал он.

По словам Жданова, ситуация в Вооруженных силах РФ настолько критична, что они не стали ждать формирования этого корпуса в полный штат, а начали по готовности перетаскивать в Украину уже укомплектованные части. Скорее всего, он будет направлен на Донецкое направление и сейчас заметили эшелоны с техникой в районе Таганрога, то есть они могут его отправить на юг через Крым.

"Для нас позитивно то, что они этот корпус "разорвали" на куски, а не пытаются применить как единый организм, он не решит проблем ни на одном из направлений, ни на Донецком, ни на юго-бугском. Тем более, что на юго- я даже не знаю, куда они его могут притулить. Ну завезут они его там в Джанкой, потом нет железной дороги, надо делать марш, или возить тралами тяжелую технику, а потом как ее переправлять через Днепр. Понтонного моста нет, есть паромные переправы, но они на сегодняшний день работают по обеспечению этой группировки. Но посмотрим, где они появятся эти части, есть два предположения, что они будут заходить через украинский Крым и через территорию Ростовской области в Донецк", — резюмировал Жданов.

Напомним, по данным Генштаба, РФ перекидывает 3-й армейский корпус на оккупированные территории Украины и пытается возобновить наступление.

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