Жданов объяснил опасность от новых "Шахедов" с модемами и назвал их цели

Олег Жданов / © ТСН

«Шахедам» с модемами, которые российская армия начала использовать на прифронтовых территориях, могут противодействовать только средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт отметил, что самое большое преимущество для врага и проблема для Украины — это точность попадания таких беспилотников. Для борьбы с этими дронами необходимо сложное комплексное решение.

«Надо определять частоту, пеленговать, ловить сигнал, а потом глушить средствами РЭБ. Что очень проблематично, потому что вы понимаете, что прифронтовая зона сегодня становится килл-зоной», — говорит Олег Жданов.

Эксперт считает, что мобильная группа в Черниговской области, которая попала под удар, была случайной целью. На самом деле врагу нужны точные объекты.

«Она просто попала им в объектив. А на самом деле точность попадания, поиск целей, блиндажи, места расположения техники, командные пункты, средства РЭБ, артиллерия — вот что им нужно. Не вслепую в темноте, а с использованием камеры оператор работает», — сказал он.

Жданов подчеркивает, что этот новый тип дронов-камикадзе фактически идентичен популярным FPV-дронам, но имеет большие размеры и большую дальность полета.

«Это фактически FPV-дрон, только большего размера и большей дальности», — пояснил Олег Жданов.

