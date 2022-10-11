Жданов объяснил, почему Путин назначил Суровикина: "Осознал, что "операция" проиграна"

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что президент РФ Владимир Путин назначил командовать войной против Украины Сергея Суровикина, понимая, что проигрывает так называемую "военную операцию".

Об этом Жданов рассказал в интервью ТСН.ua.

В частности, он дал краткую характеристику Суровикину.

"Он же сидел. Он отбывал наказание. Это именно он, будучи капитаном, его подразделение раздавило людей на баррикадах в 91-м году в Москве. Потом только Ельцин его помиловал и восстановил его. Да, действительно, он имеет прозвище "Мясник". И действительно он отличается особой жестокостью", — заметил Жданов.

Он также объяснил, почему Путин назначил командовать войной Суровикина, потерпевшего поражение в наступлении на Киев еще в начале полномасштабного вторжения России.

"Дело вот в чем: Путин кардинально изменил отношение к "специальной военной операции". Впервые за семь месяцев объявлен командующий этой операцией. До этого мы с вами только гадали, как на кофейной гуще, кто же командует. Всегда все ниточки шли к Путину. Путин руководил "СВО". А сейчас он назначил Суровикина. Это говорит о том, что Путин осознал, что "операция проиграна", — рассказал военный эксперт.

Он добавил: если Путин сначала лично командовал войной, а теперь назначил другого человека, он не надеется на победу, и собирается сделать Суровикина козлом отпущения.

"Поясню. Когда он был уверен, что все идет по плану, он пытался все лавры победителя повесить на себя и стать во главе этой победной "операции", чтобы объявить себя "собирателем земель русских". Раз он назначил другого человека, значит он не надеется на победу. И этот Суровикин будет козлом отпущения, и на него повесят всех собак. Когда война будет проиграна, он будет отвечать", — прогнозирует Жданов.

Он также отметил, что когда у РФ появится новое руководство, и если там будет изменено политическое командование, это новое руководство "будет четко понимать и знать, кого выдавать для международного трибунала".

"Поэтому Сурокивин – не триумфатор этой войны, а он подставное лицо, которое будет отбывать за все наказания", – обобщил эксперт.

Он отметил, что на счету нового командующего войной уже два провала: провал под Киевом и провал в Мариуполе.

"Это он там командовал и он не смог, пока президент Зеленский не отдал приказ сложить оружие в связи с принятием решения спасти людей от гибели. Они не смогли взять "Азовсталь" штурмовыми действиями. Поэтому в военном плане они проиграли в Мариуполе", – объяснил Жданов.

"То, что Суровикин согласился, я не знаю, по каким соображениям он согласился. А, может, его просто назначили, может, у него не было выбора. Но он должен отдавать себе отчет или кто-то ему должен подсказать, что для него это закончится очень-очень плохо", – прогнозирует военный эксперт.

Что еще известно о назначении Суровикина

Напомним, ранее Жданов также заявил, что именно Суровикин избрал стратегию бомбардировок по Украине, поэтому в ближайшее время угроза ракетных ударов будет сохраняться.

Как пояснил эксперт Александр Мусиенко, российские войска терпят поражение на фронте и Путин это понимает, поэтому готов к любым шагам. Именно поэтому он назначил Суровикина командующим "СВО".

Суровикин вряд ли достигнет поставленных целей в Украине, оценивают в британской разведке. Он получит мало ресурсов для достижения политических целей, поставленных перед ним Кремлем.

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