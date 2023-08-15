Жданов объяснил, почему ракеты "Кинжал" перехвалены: "Выяснилась еще одна особенность"

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что российская ракета "Кинжал" значительно перехвалена. Оказалось, что она теряет точность после 900 км.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Жданов подчеркнул, что через 900 километров точность "Кинжалов" падает.

"После предпоследней атаки по Украине с использованием "Кинжалов" выяснилась еще одна особенность этих ракет – они имеют минимальную дальность, и за 900 километров их точность падает. Они километр не долетели до места, куда, вероятнее всего, были направлены. Поэтому здесь многое зависит от особенности оружия – точности наведения и его эффективности. А второй момент, мы же взрослые люди и понимаем, что не все можно обнародовать", – говорит военный эксперт.

Аналитик Александр Коваленко добавил, что после последнего ракетного удара оккупанты могли повторно ударить по аэродрому на Прикарпатье.

"Известно, что на этом аэродроме находились пилоты, которые готовились к отъезду на обучение на самолетах F-16. Тогда враг ударил по Коломыйскому району "Кинжалом" на упреждение, чтобы попасть по пилотам. Я так понимаю, что после этого россияне провели доразведку и ударили повторно", – рассказывает сайту ТСН.ua Александр Коваленко.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему мишенью российских оккупантов стал запад Украины.

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