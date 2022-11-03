Жданов объяснил, почему России выгодна война между Ираном и Саудовской Аравией

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия толкает Иран к войне против Саудовской Аравии. Это нужно Кремлю, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

"Война между Ираном и Саудовской Аравией возможна. Дело в том, что Иран поддерживает йеменских хуситов для того, чтобы бороться с Саудовской Аравией. Их главная цель — изменить в меньшую сторону объемы добычи нефти. Иран хочет продавать свою нефть хотя бы на "сером" ринке. Но, как я понимаю, сегодня вмешиваться в войну Иран особо не хочет. Это может быть РФ: они с одной стороны просят у Ирана оружие, а с другой — провоцируют. Это выгодно России, потому что любая война может отвлечь внимание от нашей войны с РФ. Здесь очень сложная политическая формула. И для нас это выгодно, потому что тогда Иран может не передавать РФ оружие, а с другой — Саудовская Аравия уже обратилась в США за военной помощью. Для нас это может оказаться проблемой, потому что тогда нам будут предоставлять меньше оружия. А РФ будет делать все, что угодно, чтобы отвлечь внимание от Украины", — объяснил Олег Жданов.

Саудовская Аравия заявила, что Иран хочет на них напасть: что известно

Саудовская Аравия предупредила США, что Иран планирует в ближайшее время напасть на нее и Ирак для отвлечения своего населения от антиправительственных протестов. В этой стране повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани сказал, что сообщения об угрозе Ирана против Саудовской Аравии являются "безосновательными обвинениями".

Ранее Иран обвинял Саудовскую Аравию, а также США и Израиль в подстрекательстве к протестам против власти на своей территории.

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