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Жданов объяснил, почему Россия не запускает ракеты по мостам в Украине

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Жданов объяснил, почему Россия не запускает ракеты по мостам в Украине

Эксперт Олег Жданов / Фото: ТСН.ua

Эксперт считает, что оккупанты могут снова атаковать энергетические объекты.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не обстреливает мосты в Украине, поскольку для того, чтобы их уничтожить, нужно выпустить много ракет и чтобы все они достигли цели. Поэтому по его мнению осенью россияне могут снова начать уничтожать энергетическую инфраструктуру.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Жданов объяснил, что разрушать мосты – это очень сложная задача. Он подчеркнул, что ВСУ долгое время били по Антоновскому мосту, чтобы существенно его повредить. А потому, по его мнению, оккупанты могут снова попытаться атаковать именно энергетическую инфраструктуру.

“Мы знаем это по собственному опыту, помним и видим сейчас, как и Чонгар и Антоновский мост, как мы разрушали. Так что вряд ли. Энергетика все же остается наиболее эффективной. Если они попадают в одну трансформаторную подстанцию, то остается целый район без электричества”, – говорит военный эксперт.

Напомним, военный эксперт назвал признак того, как РФ готовится к массированным ракетным ударам.

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Дата публикации
Просмотры
1159
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