Жданов объяснил, зачем Россия перекидывает в Беларусь личный состав и технику

По словам Жданова, в Беларуси идет подготовка материальной базы для совместной группировки с Россией.

Первый эшелон, прибывший с грузовиками в Беларусь – в армии это называется рабочая команда, всегда, когда нужно подготовить базу для расположения большего количества войск, отправляется некая рабочая команда, которая будет строить либо палаточные городки, либо ремонтировать эти помещения, которые Лукашенко предоставит для размещения этой базы, готовить парковые зоны для хранения техники и другие.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я так понимаю, что инженерную технику предоставит Беларусь. И кстати, к этим военнослужащим уже пришел первый эшелон – 100 танков, 100 орудий, 100 БМП. Россия уже им предоставляет для формирования первых подразделений. Но это, скорее всего, рабочая команда для подготовки материальной базы для приемки большой группировки, которую они будут пытаться сформировать", — отметил он.

Ситуация в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помогает Путину в войне против Украины с 24 февраля. Именно с территории Беларуси на Киев пошли в наступление русские войска. Оттуда же РФ запускает по Украине ракеты.

Недавно Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства. Диктатор Беларуси заявил, что вроде бы Украина готовилась нанести удар по его государству.

16 октября стало известно, что Российская Федерация начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты для региональной группировки войск.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что созданная в Беларуси новая группировка российской армии может быть готова к новому наступлению на Киев ближе к концу 2022 года.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также не исключает нового наступления на Украину с территории Беларуси и считает, что для этого могут привлечь белорусских военных.

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