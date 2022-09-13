Жданов объяснил, зачем россияне продолжают перекидывать силы в Херсонский капкан

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что россияне в Херсонской области пытаются поддержать боеспособность своих воинских частей, ведь капитуляция войск на этом направлении станет для них сокрушительным поражением.

По словам эксперта, оккупанты перекидывают в Херсонскую область только ту технику, которую они могут переправить паромами и баржами, чтобы поддержать оставшуюся группировку.

Об этом Жданов рассказал в комментарии ТСН.ua.

"Они пытаются поддержать боеспособность частей. Они туда посылают людей и ту технику, которую можно перевезти этими паромами, баржами для того, чтобы поддержать эту группировку", — объяснил эксперт.

По словам Жданова, если группировка российских войск в Херсоне капитулирует, "это будет что-то вроде Сталинграда, когда Паулюс подписал капитуляцию".

"Для России это будет такой сокрушительный удар в плане имиджевых и политических потерь. Они с Харьковом не могут сегодня оправиться, уже начали придумывать сказки о перегруппировке, об отводе войск, мол это все было по плану. Я даже не представляю, как они смогут это (потерю Херсона – ред.) обыграть. Для них это будет сокрушительное поражение", — убежден Жданов.

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