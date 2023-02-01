Жданов оценил российских десантников, которые под Бахмутом заменили "вагнеровцев"

Российская пропаганда информировала, что еще в сентябре 2022 года потери десантных войск РФ достигали под 50%.

Военный эксперт Олег Жданов подтвердил, что под Бахмутом действительно воюют российские десантники, однако большинство из них не профессиональные военные, а мобилизованные бойцы.

Об этом Жданов рассказал в интервью ТСН.ua.

Он обратил внимание, что это уже не те хорошо натренированные российские десантники, которые пытались захватить аэродром в Гостомеле Киевской области в начале полномасштабного вторжения РФ.

"Они (украинские военные – ред.) действительно сегодня встречают десантные войска, но они сегодня уже не те десантники, которые пытались, допустим, захватить аэродром в Гостомеле. Вот с теми было очень трудно бороться, они были профессиональными военными и обучены так, как нужно десанту. А сегодня – нет. Сегодня более половины – мобилизованные", – рассказал военный эксперт.

"Кстати, даже из уст российских пропагандистов мы знаем, что еще в сентябре прошлого года потери десантных войск РФ достигали под 50%. Так это было в сентябре", — добавил Жданов.

Напомним, в американском Институте изучения войны сообщили, что наемники ЧВК "Вагнера" не добились значительных успехов в Бахмуте после того, как ВСУ отошли от Соледара. Поэтому сейчас в боях вокруг города принимают участие российские десантные войска, которые пытаются восстановить там наступление.

По словам военного эксперта Сергея Грабского, отчаянные бои, которые ВСУ ведут на Бахмутском направлении, в районе Авдеевки, Марьинки, Угледара, возле Кременной, ломают планы российских оккупантов.

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