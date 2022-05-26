Жданов оценил шансы Украины удержать контроль над Луганской областью

Россия контролирует 95% территории Луганской области. Основной театр боевых действий разворачивается за Северодонецк и "дорогу жизни" Лисичанск-Бахмут.

Военный эксперт Олег Жданов подчеркивает, что у ВСУ есть шанс удержать эти 5%.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Это будет очень тяжело. Достоверность этого не так велика на сегодня. Но шанс удержать есть, особенно город Северодонецк. Если мы сможем обеспечить сухопутный коридор для поддержки нашей группировки в городе Северодонецк, тогда, да, есть шанс удержать эту территорию. Хотя РФ будет бросать в бой столько войск, сколько у нее будет сейчас боеспособных частей", — объясняет ТСН.ua Олег Жданов.

Отвечая на вопрос о том, угрожает ли Северодонецкую судьба Мариуполя, военный эксперт подтвердил, что это возможно, но если российским войскам удастся соединиться где-нибудь между Попасной и Лиманом. Тогда Северодонецк может оказаться в окружении. Но Генштаб контролирует ситуацию и, по крайней мере, будет осуществляться отвод войск, чтобы не допустить этого окружения, если такая угроза станет реальной.

Как раз трасса Лисичанск-Бахмут, по словам Олега Жданова, и обеспечивает, будет или не будет кольцо. Если россияне перережут трассу, то гарнизон Северодонецка не сможет вести боевые действия, у них не будет ни топлива, ни боеприпасов, ни еды.

"Это "дорогая жизни" на сегодня. Кстати в самом Северодонецке ситуация я бы сказал пожалуй лучшая, потому что там наши войска дают достойное сопротивление ВС РФ и удерживают те позиции, которые занимали. Да, бои идут на окраинах города, но продвижение российских войск" не наблюдается ни на одном из направлений. Хотя они атакуют город с трех направлений. А вот эта дорога – это и есть трасса обеспечения наших войск. Она не единственная, сразу скажу, но основная", — сказал Олег Жданов.

Напомним, военный эксперт рассказал, сколько будет продолжаться битва за Донбасс.

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