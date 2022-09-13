Жданов: окружение Путина хочет "пустить Кадырова в забытье", чтобы о нем никто даже не вспоминал

Окружение Путина не хочет пускать Кадырова в Москву, поэтому кремлевские прихвостни не допускают пиара лидера Чечни.

Окружение российского диктатора Путина хочет "пустить Кадырова в забытье", чтобы о нем никто не слышал и не говорил.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

"Окружение Путина боится и не хочет пустить Кадырова в Москву. А Кадыров такими популистскими заявлениями пытается продемонстрировать Путину, что он "преданный солдат". Он же как сказал: "Я предан солдат Путина, я выполню любой приказ". Он хочет пробиться", – отметил эксперт.

Жданов говорит, что в Чечне тоже назревают внутренние проблемы, которых боится Кадыров. Поэтому он хочет обезопасить себя.

"Он чувствует угрозу и поэтому хочет быть поближе к Москве, к центральным властям. Скорее всего, он таким образом стремится, чтобы его забрали в Москву", — считает Жданов.

В то же время окружение Путина, которое, по словам эксперта, уже контролирует информационную сферу вокруг Путина, "не дает пиарить самого Кадырова".

"Я так понимаю, они хотят пустить его в забытье, чтобы о нем забыли и никто даже не упоминал. Это уже признаки внутренних интриг, которые плетутся вокруг самого Путина", — заметил Жданов.

Напомним, ранее Жданов рассказал, что Кадыров, вероятно, ищет себе систему безопасности — "теплое место, где его не смогут достать".

"В Чечне (растут — Ред.) протестные настроения. Там же как — "кровь за кровь". А он убил очень многих чеченцев, когда договорился с Путиным", — говорит эксперт.

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