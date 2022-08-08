Жданов поставил в тупик: почему ВСУ, как Израиль, не обстреливают РФ и Беларусь

Пока ВСУ не будут стрелять по территории РФ в ответ, мы будем нести безумные потери и это не принесет нам никакого успеха.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, чем война в Украине отличается от израильской и почему ВСУ не обстреливают в ответ РФ и Беларусь.

Об этом он рассказал в эфире телеканала FreeDom.

"Отличие такое, что Израиль идет по пути силового решения и это, кстати, срабатывает. Он отвечает силой на силу и в ответ он применяет столько силы, чтобы подавить агрессора. Мы же на сегодняшний день ведем политику не ответа и поэтому, особенно на своих границах, страдаем от действий агрессора. Почему мы не подавляем огневые точки на границе с Сумской и Черниговской областями? Почему мы не наносим удары туда, где мы их можем нанести — по территории той же Беларуси? Беларусь же де-факто воюет на стороне РФ. Пока мы будем молчать, мы будем нести безумные потери и это не принесет нам никакого успеха", – заявил Жданов.

Он также, комментируя утверждение, что это не выбор ВСУ, а просьбы партнеров, дающих оружие, не обстреливать в ответ территорию РФ, подчеркнул, что украинские власти должны как Израиль отстаивать свою позицию.

"В этом и заключается суверенность государства. Израиль может встать и сказать, что это наше решение (ред. — вести ответный огонь) и заставить всех уважать его. А мы, к сожалению, пока этого не можем. Но, я думаю, что политическое руководство над этим должно работать. В этом суверенитет страны, в том, чтобы отстаивать свою позицию", — отметил военный эксперт.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 166-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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