Жданов предупредил о массированном ударе РФ и назвал неожиданную дату: что известно

Олег Жданов / © ТСН

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Россия может выдерживать длительные паузы между массированными обстрелами. Ранее между такими ударами был промежуток примерно в месяц, а позже армия РФ наносила несколько групповых ракетных ударов с перерывами в три-четыре дня.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Сейчас, по его словам, снова наблюдается затишье. Он предположил, что Россия может привязывать следующий массированный удар к определенным датам.

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«Я думаю, что они либо тянут на 3 ноября на выборы в Соединенных Штатах, либо может, кстати, сегодня полнолуние начинается. Здесь уже даже конспирология есть. Каждое полнолуние они проводят массированный обстрел нашей страны. Это статистика так говорит. Я не верю сам в конспирологию и не занимаюсь этим, но совпадение такое, к сожалению, существует», — сказал эксперт.

Он предупредил, что в ближайшие дни сохраняется угроза нового ракетного удара по столице или отдельным целям в Украине.

Какие цели может выбрать Россия для нового массированного удара

По словам Жданова, из Кремля поступает информация о подготовке плана массового уничтожения аэродромной инфраструктуры в Украине, в том числе гражданских аэродромов.

В то же время он отметил, что наличие таких планов не означает, что у России есть достаточно возможностей для их реализации в полном объеме.

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«Планы планами, но судя по тому, как они наносят даже ракетные удары по нашей стране, возможности у них не очень большие», — отметил эксперт.

Жданов считает, что Россия и дальше может устраивать террор с помощью ударных беспилотников — как обычных, так и реактивных. Однако возможности для последовательного нанесения масштабных ракетных ударов, по его словам, ограничены.

«Террор в плане дронов, как обычных, так и реактивных, да, они могут устроить, но нанести такие последовательные массированные удары у них просто нет уже физической возможности. Поэтому да, они будут привязываться к каким-то датам, но удары не будут такие, по-русски говоря, „сокрушительные“, как они об этом мечтают», — сказал военный эксперт.

Получает ли Украина предупреждения о массированных ракетных ударах

Жданов заверил, что Украина получает предупреждения об угрозе российсиких ударов. Он упомянул скандал вокруг Starlink, во время которого, по его словам, Соединенные Штаты только один раз пропустили информацию об угрозе баллистического удара.

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«А так Пентагон, споры были в СМИ, но военные источники говорят, что все предупреждения поступали своевременно. Со Starlink да, Илон Маск с Трампом поиграли в плане уменьшения скорости, ограничения скорости работы Starlink. А по ударам мы все получаем», — отметил эксперт.

По его словам, предупреждения об угрозе баллистического удара поступают заранее. Обычно они охватывают промежуток в 48 или 72 часа, то есть двое-трех суток. Это дает ориентировочное представление о возможном времени атаки.

В то же время Жданов подчеркнул, что даже заблаговременное предупреждение не решает проблему нехватки средств для перехвата российских ракет.

«Понимаете, это тоже точность. Они растягивают предупреждение обычно на 48 или 72 часа. Это же двое или трое суток. Это ориентировочно срок проведения этого удара. Тем не менее в этом смысле работает, разведданные идут. Но даже с предупреждением как не было оно чем сбивать, так и нет. Ничего не меняется», — сказал он.

Россия изменила стратегию ударов по Украине: что известно

Напомним, Россия изменила стратегию и интенсифицировала удары по украинской инфраструктуре и бизнесу. Главная цель врага — истощить экономику Украины и подорвать ментальное здоровье граждан для большей «гибкости» государства на переговорах.

Так, с 16 июля фактически не было ни дня без российских ударов по украинской инфраструктуре.

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