Жданов предупредил о массированном ударе: сколько ракет и когда враг может выпустить по Украине

Российская армия готовится нанести очередной массированный ракетный удар по Украине. По данным мониторинговых каналов, на аэродроме "Оленья" снаряжены ракетами и готовы к применению минимум девять бортов бомбардировщиков Ту-95МС.

Когда враг может ударить, сколько ракет способен поднять в воздух и какие могут быть цели – об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Сколько ракет накопила Россия

По словам Олега Жданова, российская армия способна раз в месяц наносить массированные ракетные удары по Украине. В последний раз враг атаковал 15 января.

"Вполне возможно, что они к нему готовятся. У них есть неприкосновенный запас – это примерно 900-1000 ракет всех типов. Крылатые, баллистические ракеты. Россия следует этому регламенту. В месяц они могут производить около сотни ракет тоже разных типов”, – говорит Олег Жданов.

В то же время, по его словам, Россия в последнее время использует гораздо меньше ракет во время массированных ударов.

“Последние были около 70 ракет и полторы сотни “Шахедов”. Так что где-то там 20-25, возможно, осталось с предыдущего месяца. И таким образом цифра (неприкасаемого запаса – ред.) растет. Постепенно, но он растет”, – говорит Олег Жданов.

Сколько ракет Россия может поднять в воздух

Впрочем, даже наличие ракет не позволяет россиянам наносить массированные удары по Украине, когда им захочется, объясняет военный эксперт.

“Здесь есть нюанс. Дело в том, что наличие ракет не решает проблему пусковых установок. Это параллельная проблема. И здесь нет, к сожалению, в свободном доступе данных о состоянии пусковых установок российских ракет. По ракетам мы знаем. Техническая исправность ракет очень низкая. Они их постоянно теряют, они падают, в том числе на территории Российской Федерации, не долетая до цели”, – говорит Олег Жданов.

По его словам, именно по этим причинам российская армия сейчас редко применяет "Калибры" — собирать их труднее, комплектующие достать тяжело, нет пусковых установок. Впрочем, раньше Россия могла выпустить 50-60 ракет только этого типа во время одного массированного удара.

“Та же самая проблема с авиацией, особенно с Ту-95. Ту-160 не принимают участия в нанесении ракетных ударов, потому что в Российской Федерации не ожидали такой затяжной войны. Поэтому они не успели до начала вторжения модернизировать Ту-160 под те ракеты, которые у них есть. А их родная ракета только в ядерном снаряжении и очень в ограниченном количестве. Поэтому Ту-160 принимает участие только в демонстрации сил и намерений – перелетает с аэродрома на аэродром. Иногда его поднимали в воздух, и мы боялись, что количество носителей может быть увеличено. Но он на сегодняшний день он не играет роли носителя”, – объясняет Олег Жданов.

В то же время, Ту-95, которые по данным мониторинговых каналов сегодня снаряжены и готовы к применению, не способны брать более двух ракет на борт.

“Хотя он может брать 10 ракет на борт по характеристикам. А это говорит о том, что самолеты настолько изношены, что они технически не потянут такую нагрузку. Максимум две ракеты. То есть, если сейчас девять самолетов готовы, то 18 ракет максимум они смогут поднять”, – говорит военный эксперт.

Чем была особенно последняя атака

Олег Жданов обратил внимание, что последний массированный ракетный удар по Украине 15 января был "показательным".

“В том смысле, что они собрали, как говорят военные, из всех стволов. Вот что было, то и пустили. Потому что были и "Кинжалы" – Миг-31К, Х-22, – это Ту-22, и были "Калибры". То есть, сборная солянка и всего понемногу. И это говорит о том, что для того чтобы создать массовость, России нужно очень сильно напрягаться”, – говорит военный эксперт.

Когда Россия может нанести ракетный удар

По словам Олега Жданова, точно предсказать, когда российская армия нанесет массированный удар, невозможно. По его мнению, враг не ждет, пока в Украине ударят морозы, чтобы бить по энергетике.

“В январе не было никаких морозов – и они ударили. Я думаю, что здесь может быть либо техническая составляющая, в плане наличия ракет и готовности носителей, либо политическая составляющая. Скорее я привязываюсь к политической составляющей, которая уже ограничена наличием ракет и технической исправностью носителей”, – говорит Олег Жданов.

Куда может ударить враг

Скорее всего, желаемые цели для России во время массированного удара – украинская энергетическая инфраструктура, считает военный эксперт.

“А зачем зачем Путину придумывать что-нибудь новое? Я так понимаю, что в генеральном штабе ему объяснили, что нет смысла бить по нашим по нашим войскам, потому что их найти сегодня очень тяжело. Мы стараемся не держать накопления резервов в одном месте и постоянно их передвигаем. Ловить наши аэродромы – им достаточно усилий "Шахедами". Но мы не научились своевременно взлетать. Мы же поднимаем авиацию. И даже если они попадут в аэродром, то кроме повреждения админпостроек и самой взлетно-посадочной полосы, больше никакого вреда они нанести не могут. Складов там нет, там все на подвозе, на расстоянии. Надо искать. Поэтому остается энергетика”, – считает Олег Жданов.

Враг в последнее время направляет ракеты на объекты критической инфраструктуры и жилые комплексы, что также может стать целями при следующем ударе.

“Участились такие удары. Это же масштаб, это площадная цель, невозможно промахнуться. Просто нарисовать карандашом точку внутри жилого массива и лупить туда ракетой. А мы уже отобьем, не отобьем — это, как говорится, наша проблема. Это просто террор. Террор с целью заставить нас согласиться на переговорные условия Российской Федерации", – говорит Олег Жданов.

Напомним, 11 февраля Россия нанесла удары по объектам энергетики и газовой инфраструктуры. В Украине ввели отключение света.

Российская армия поднимала в воздух бомбардировщики Ту-95МС, которые совершили пусковой маневр. В то же время, реальных пусков ракет не было.

Читайте также: