Жданов предупредил о возможном ракетном ударе РФ: он назвал главные цели и дату

Олег Жданов

Россия продолжает терроризировать украинцев, нанося удары по критической инфраструктуре и энергетике. Армия РФ пытается истощить страну в зимний период, оставляя мирное население без света и тепла. Параллельно над городами Украины фиксируют активную работу разведывательных беспилотников, которые могут корректировать будущие ракетные атаки.

Когда ждать следующего массированного удара, какие цели остаются приоритетными для РФ, чего ждать до конца зимы и сколько ракет сейчас Россия — в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Будет ли РФ продолжать бить по энергетике

По словам Олега Жданова, удары по энергетической инфраструктуре остаются для России одним из ключевых инструментов давления. Особое внимание враг по-прежнему уделяет столице, ведь именно Киев играет решающую роль в формировании общественных настроений. Перебои с электроснабжением, по мнению эксперта, Кремль рассматривает как способ психологического воздействия на украинцев.

«Столица всегда очень сильно влияет на формирование общественного мнения. И потому они будут дальше гасить Киев. Ну как нет света? Мы как-то сводим концы с концами, и все же свет появляется в наших домах, хоть не на постоянной основе», — говорит Олег Жданов.

В то же время Жданов объясняет, что российские военные смогли обнаружить слабые места в системе украинской противовоздушной обороны. На это повлияли как внутренние проблемы, так и перебои со снабжением ракет ПВО от партнеров. Именно эти факторы, по мнению эксперта, подтолкнули Россию к продолжению ударов по Киеву.

«Они будут продолжать. Они нашли слабое место для построения нашей противовоздушной обороны. Это все последствия того, что у нас мобильные огневые группы забирали в пехоту неоднократно… Плюс само выстраивание дипломатической работы с нашими партнерами. Почему у нас такие пробелы в плане поставки ракет ПВО. Что все молчат-молчат, а потом президент выходит и говорит: „Слава Богу, я выбил там партию ракет“. А что мы сидели без ракет? А что же тогда делали наши дипломаты, переговорщики и все остальные с партнерами? Россияне поняли, что у нас в этом огромный провал. Поэтому продолжают избивать по столице».

Вместе с тем интенсивность атак, по словам Жданова, напрямую зависит от политической ситуации и переговоров.

«По моему мнению, они будут пытаться погасить Киев окончательно. Правда, есть один нюанс в том смысле, что все будет зависеть от политической ситуации — переговоры», — говорит эксперт.

Какие города РФ выбирает для массированных атак и почему

Говоря о прифронтовых регионах, Олег Жданов отмечает, что здесь Россия руководствуется не только политическими мотивами. На первый план выходит военная логика, связанная с размещением украинских резервов и обеспечением логистики.

«Что касается прифронтовых городов — Сумы, Харьков, Чернигов, Днепр, Запорожье, Херсон, то здесь уже кроме политической составляющей, на мой взгляд, больше военной составляющей», — говорит Олег Жданов.

Эксперт объясняет, что именно крупные города вблизи фронта становятся вынужденными пунктами дислокации войск, ведь размещать значительные силы в поле, особенно зимой, невозможно.

«Потому что, где можно держать резервы, где можно держать войска? Только в жилой застройке. В чистое поле сегодня войска не вывезешь, они там померзнут. И палатки там не расставишь, и не обогреешь такое количество людей, и в поле не утаишь технику. Они это тоже понимают. Поколения генералов учились в одних и тех же военных заведениях — все же русские, московские училища заканчивали».

Таким образом, ударами по прифронтовым городам Россия, по словам Жданова, пытается одновременно достичь политических и военных целей:

«С одной стороны, они решают политический вопрос — покидают общину без условий проживания, что можно квалифицировать как геноцид. А с другой стороны, они пытаются решить военный вопрос в плане нарушения нашей логистики, нанесения ударов по резервам и войскам, которые располагаются в этих городах».

Чего ждать от России до конца зимы

Оценивая перспективы на ближайшие месяцы, Олег Жданов не настроен оптимистично.

По его словам, до завершения зимы Украине придется жить в условиях постоянной опасности новых атак по энергетике. Особую опасность он видит в возможном переносе ударов на подстанции, распределяющие электроэнергию от атомных электростанций.

«Перспектива у нас не очень. Пока не потеплее, мы не выгребемся из этого. А если они перенесут огонь, как сейчас там пишут военкоры, что нужно переносить огонь на подстанции… Военкоры в данном случае выступают в качестве шутов. Как говорится, что у короля на уме, то у шута на языке. Так что, если военкоры говорят, что надо бить по подстанциям, распределяющим генерацию атомных электростанций, то, скорее всего, Генштаб России планирует такие удары. Будет осуществлять или нет, это уже будет зависеть от ситуации. Но, поверьте, все будет запланировано и ракеты на это будут выделены», — говорит Олег Жданов.

Сколько ракет накоплено в России

Говоря о ракетных запасах РФ, Жданов отмечает, что Россия пытается хранить так называемый неснижающийся резерв, однако вынуждена использовать и устаревшие боеприпасы. Это, по его мнению, может свидетельствовать о дефиците современных ракет:

«Ну и последнее — по отношению к ракетам в РФ на сегодняшний день. Я думаю, что они держат неснижаемый запас, не менее 900 тысяч ракет разных типов».

Когда Россия может нанести следующий удар

По словам Жданова, вероятность нового массированного удара напрямую зависит от результатов переговоров и реакции Кремля на их итоги.

Некоторые эксперты считают, что к следующему этапу переговоров Россия нанесет минимум один, а то и два массированных удара по Киеву.

Олег Жданов также определяет возможные временные рамки новой атаки:

«Так что я бы ожидал поближе к 1 февраля очередной массированный удар».