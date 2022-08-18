Жданов прогнозирует, что через две недели ВСУ могут заставить оккупантов отступать с юга

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что одной-две недели достаточно для того, чтобы снизить боевой потенциал российских войск и довести до ситуации оставление ими позиций на юге. В частности, в Херсонской области.

Такое мнение эксперт высказал в интервью сайту ТСН.ua.

Жданов отмечает, что сейчас хорошо складываются обстоятельства для того, чтобы Вооруженные силы Украины заставили российских оккупантов отступать на юге.

"Мы сегодня можем планомерно и последовательно выносить всю логистику (врага — Ред.), что будет очень сильно влиять на боеспособность частей. Когда у них начнется боеприпасный голод, горюче-смазочные материалы и продовольствие будут заканчиваться, эта группировка может потерять свою боеспособность. Тогда мы можем предложить им сдаться в плен или отступать. Такой вариант возможен. На мой взгляд, одной-две недели достаточно для того, чтобы снизить боевой потенциал российских войск", — высказался Олег Жданов.

Напомним, российский публицист Андрей Пионтковский считает, что освобождение ВСУ Херсона больно отразится не только на рейтинге российского диктатора Владимира Путина, но и на его авторитете среди своих. Это может привести к его отставке или к физическому уничтожению.

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