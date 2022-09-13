Жданов рассказал, чем может обернуться объявление общей мобилизации в России

Если бы диктатор Владимир Путин все же принял такое решение, то это фактически стало бы признанием поражения российских войск в Украине.

Такое мнение интервью высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, начало общей моблизации на территории РФ может повлечь за собой социальный взрыв.

"Взгляните, что творилось в российских пабликах. Они рвали на куски сначала военных, генералитет. Один из российских блогеров даже написал, что стоило бы расстреливать, как во время Первой мировой войны, в нижнем белье, чтобы одежду не испортить. Затем пропагандисты федеральных каналов начали защищать генералитет. Мол, не стреляйте в пианиста — он играет, как умеет. Генералы воевали, как могли. Они выполняли приказ. А кто его отдал? Главнокомандующий. А кто главнокомандующий? Путин. Если теперь Путин скажет, что всем — в военкоматы, потому что армия не может, так я даже не представляю, что там будет", — высказался Жданов.

Он также отметил, что в РФ приостановили отправку в Украину военных резервов, потому что после провала российской обороны в Харьковской области контрактники массово отказываются участвовать в боевых действиях.

"Никто не хочет умирать. За что умирать? За идеи Путина? За Советский Союз? Там половина контрактников не помнят, что такое Союз — либо были детьми, либо еще не родились. Поэтому есть информация, что Путин приказал олигархам формировать частные военные компании", — рассказал военный эксперт.

Как сообщалось, во время заседания в Госдуме глава партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил отказаться от понятия "специальная военная операция" и объявить мобилизацию.

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