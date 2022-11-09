Жданов рассказал, для чего на самом деле Россия продвигает идею мирных переговоров с Украиной

Продвижением так называемых "мирных инициатив" Россия пытается добиться перемирия на фронте, чтобы сформировать армию и начать новое наступление на Украину.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что попытки России начать мирные переговоры с Украиной – масштабная информационная атака на страны Запада.

Об этом Жданов рассказал в комментарии ТСН.ua.

"Россия включает все свои рычаги лоббирования своих интересов. В России сегодня не хватает техники и вооружения. Они не могут сформировать и научить собственный резерв, они везут (в Украину – ред.) пушечное мясо. Они везут технику 1950-х годов: гаубицы 1943 года, танки 60-х годов. У них очень большие проблемы", — говорит эксперт.

Жданов предполагает, что уже скоро Россия может потерять свою обороноспособность, что уж говорить о наступательном потенциале.

"Поэтому им крайне нужно перемирие и прекращение огня. А для этого им нужно распространить то, что они якобы готовы к мирной инициативе. Но при этом они не собираются выводить войска. Они хотят сесть за стол переговоров на том рубеже, где они стоят сегодня. А зачем нам такие переговоры?" – подчеркивает Жданов.

Эксперт вспоминает, что уже однажды — в Минске — Украина садилась за стол переговоров с РФ, а получила 8 лет отсрочки до войны нового масштаба: "А что нам даст Стамбул-1 или Ватикан-1?"

К тому же, по словам Жданова, все переговоры начнутся с предложения прекратить огонь. Именно этого Россия и пытается добиться.

"Пока мы будем вести переговоры, через месяц-полтора Россия перегруппируется, сформирует армию, и дальше ей эти переговоры будут безразличны, они снова начнут наступательную операцию на Украину", — говорит Жданов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов ранее заявил, что полный вывод войск армии Российской Федерации за пределы границ по состоянию на 23 февраля 2022 года – это не компромисс, а отсрочка еще одной войны.

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