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Жданов рассказал, достаточно ли у РФ боеприпасов для обстрелов, и указал на интересные нюансы

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1033
Время на прочтение
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Жданов рассказал, достаточно ли у РФ боеприпасов для обстрелов, и указал на интересные нюансы

Фото: Associated Press

Эксперт отметил, что Россия уже давно ищет боеприпасы для своей артиллерии.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что в России сейчас гораздо меньше боеприпасов, чем это было в начале войны. Поэтому агрессор ищет оружие по всему миру.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"По меньшей мере, в три раза россияне снизили интенсивность обстрелов. Однако к сожалению, на отдельных участках фронта у них все еще есть преимущество в артиллерии и огневом воздействии. Но эффективность этих огневых налетов очень резко упала и количественная составляющая этих налетов тоже постепенно снижается. Насколько нам известно от западной и нашей разведки, представители РФ по всему миру ищут боеприпасы и пытаются договориться об их поставках. Можно вспомнить о Северной Корее, Беларуси и одном из обращений Лукашенко, который просил страны ОДКБ предоставить РФ боеприпасы", — подчеркнул Жданов.

Напомним, в среду, 15 февраля, российские военные снова обстреляли больницу в городе Бериславе Херсонской области. В результате удара по медучреждению один его работник получил ранения.

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Дата публикации
Просмотры
1033
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