Жданов рассказал, где ждать нового великого наступления России

По словам эксперта, наиболее вероятно, что россияне продолжат бросать все силы для захвата Донецкой области.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, на каком направлении может произойти новое наступление России, о возможности осуществления которого пишут западные СМИ.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Харьковское направление

Жданов объяснил, что для того чтобы наступать на Харьков, россиянам нужно создать в Белгородской области ударную группировку от 40 тыс. и более человек.

"Личный состав у них есть. Они их возят из одного конца России в другой. Дело в том, на чем они должны ехать: на грузовиках или на танках. Если на танках, то на которых – на советских Т-72, Т-80. Это будет очень большая разница с той группировкой, которая вторгалась в Украину в феврале 2022 года", – говорит эксперт.

Запорожское направление

Жданов отметил, что, по информации западных разведок, говорят, на Запорожском направлении РФ усиленно роет окопы, строит линию обороны, но не создает ударного направления.

"Они накапливают резервы, личный состав для перехода в глухую устойчивую оборону. Они очень боятся нашего контрнаступления там", – подчеркнул военный эксперт.

Донецкое направление – наиболее перспективное для РФ, считает Жданов.

"Во-первых, это политическая задача – захват всей Донецкой области. Сюда накладывается экономическая задача – месторождения газа и лития. И там они до сих пор имеют наступательный темп. Переброска резерва и наращивание наступательного темпа наиболее вероятно на Донецком направлении", – подытожил он.