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Жданов рассказал, какую альтернативу оккупанты придумали Антоновскому мосту

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Жданов рассказал, какую альтернативу оккупанты придумали Антоновскому мосту

Фото: Getty Images

Россияне в временно оккупированный Херсон тянут понтоны.

Эти переправы они будут использовать вместо поврежденного Антоновского моста.

Об этом в разговоре с ведущей канала "1+1" Наталией Мосейчук сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Россияне четко понимают, что без Антоновского моста они не справятся. Они сейчас тянут понтоны, потому что до сих пор там нет понтонного моста, есть паромная переправа на базе понтонов и они ее таскают туда-сюда катерами, пуская на понтон вместе с военной техникой и гражданских", – сказал Жданов.

Напомним, в Херсоне оккупанты похитили теплоход для переправки через Днепр.

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