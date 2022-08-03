Жданов рассказал, кто и как разрабатывает схему расположения украинской ПВО

Затем план расположения ПВО утверждает Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Владимир Зеленский.

Об этом Олег Жданов рассказал в интервью ведущей Наталье Мосейчук.

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"Генеральный штаб — это единственная организация, которая этим занимается. Конечно , при этом могут быть учтены пожелания президента. Это стопроцентно, но схему расположения ПВО разрабатывает Генштаб исходя из военных соображений. Далее ее должен утвердить Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Украины", — заметил Жданов.

Военный эксперт добавил, что при создании схемы Генштаб исходит из соображений, что им нужно построить противовоздушную и противоракетную оборону государства в комплексе.

"Их главная задача — закрыть наше небо с как можно большей вероятностью сбить ракету или самолет врага. Из этого они выходят. Если будет какое-то пожелание, чтобы какой-то фланг усилить, а какой-то — ослабить, то тогда они это учитывают. Однако в целом они работают на строительство системы ПВО государства", — добавил он.

Ранее писали, почему украинская ПВО не сбивает все ракеты кафиров. Это читайте в интервью с зенитчиком Воздушных Сил.

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