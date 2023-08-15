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Жданов рассказал, куда целили оккупанты во время массированного обстрела запада Украины

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Жданов рассказал, куда целили оккупанты во время массированного обстрела запада Украины

Олег Жданов / Фото: ТСН.ua

Жданов подчеркнул, что даже на западе Украины есть корректировщики российских ракет.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия сосредоточилась на обстрелах западных областей Украины, поскольку надеется уничтожить там иностранное вооружение.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Жданов подчеркнул, что оккупанты понимают, что обстрелами Киева ничего не добьются через систему ПВО, а потому сосредоточили внимание на западных областях Украины. Он считает, что оккупанты там могли целить по иностранному вооружению.

"А в Ивано-Франковской области, как уже ранее отмечалось, расположен военный аэродром, где наши пилоты ждут отправки на обучение в США. Но в тот аэродром очень сложно попасть и он хорошо защищен, а еще так расположен, что не каждая ракета его найдет. Нужно понимать, что у врага тоже работает разведка. И, к сожалению, в нашем обществе есть определенный процент лиц, которые сдают координаты мест хранения. Поэтому они (россияне - ред.) и наносят огонь по этим городам. Они не могут перекрыть этот канал, но максимально пытаются его уничтожить. Поэтому на этот раз целью стал запад страны", - рассказывает Олег Жданов.

Эксперт отмечает, что точность российских ракет сомнительна, поэтому они и упали во Львове на детскую площадку, повредив дома вокруг.

Напомним, в ночь на 15 августа российские террористы обстреляли Львов и область 7 ракетами, одну из которых удалось сбить. Оккупанты "демилитаризовали" детский сад во Львове и жилой дом. Пока известно о 19 пострадавших.

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Дата публикации
Просмотры
2602
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