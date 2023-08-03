Жданов рассказал о ситуации в армии РФ: много ли у оккупантов снарядов, бронетехники и живой силы

Предполагается, что оккупантам может не хватать боеприпасов.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российская оккупационная армия сталкивается с нехваткой боеприпасов, необученными захватчиками и устаревшей техникой.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"С чем сталкивается враг... У него есть нехватка, начинает не хватать ему боеприпасов. Они вынуждены ограничивать свою артиллерию, уже на отдельных направлениях мы это чувствуем. И вообще количество выпускаемых ими артиллерийских снарядов резко снизилось. По крайней мере где-то в четыре-пять раз", — считает Жданов.

Военный эксперт также заявил, что вероятно у оккупантов есть нехватка опытных военных, которых отправляют на фронт.

"У них вновь началась волна падения боеспособности частей за счет того, что они тянут на восстановление потерь личный состав, который не прошел обучение. То, что военкоматы собрали — они отправляют на фронт... Сегодня есть ресурс, который вообще не служил, или служил, но очень-очень давно... Если и будут массы мобилизованы в результате объявления мобилизации, то они будут необучены", — отметил он.

Также Жданов добавил, что все реже оккупационная армия тянет на фронт современную бронетехнику.

"Ну и техника... Из Алтайского края эшелоны с танками уже все меньше и меньше выходят. В основном идут грузовики... бронетранспортеры... есть артиллерия частично, но тяжелой техники (танки, БМД)... становится гораздо меньше", – объяснил военный эксперт.

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Напомним, Россия сосредоточила на одном из южных направлений несколько армий.

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