Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жданов рассказал, почему в Донецке и Луганске почти нет оккупационных войск

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
9701
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жданов рассказал, почему в Донецке и Луганске почти нет оккупационных войск

Фото: Associated Press

Города на Донбассе россияне захватили еще в 2014 году.

На сегодняшний день известно, что и во временно захваченных Донецке и Луганске российских оккупационных войск практически нет.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем Уoutube канале.

По его словам, все дело в том, что в городах практически невозможно удерживать войска. В частности, в оккупированном еще 2014 Донецке.

"В Донецке воды нет. Там ЖКХ не работает практически. Соответственно — войска надо кормить, поить, обогревать. А для этого должны быть жилищно-коммунальные условия. Отсутствие воды, прежде всего, ведет к появлению эпидемиологической обстановки или ее ухудшению — к слову.         .

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что ситуация в зоне боевых действий в области чрезвычайно сложна. Оккупанты не могут продвинуться в направлении освобожденной Белогоровки. Свои атаки россияне совершаются по принципу: обстрелы – наступления.

Читайте также:

Зеленский за 27 ноября: Россия готовит новые удары – не игнорируйте воздушную тревогу

Зеленский за 27 ноября: Россия готовит новые удары – не игнорируйте воздушную тревогу

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
9701
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация