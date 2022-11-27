Жданов рассказал, почему в Донецке и Луганске почти нет оккупационных войск

Города на Донбассе россияне захватили еще в 2014 году.

На сегодняшний день известно, что и во временно захваченных Донецке и Луганске российских оккупационных войск практически нет.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем Уoutube канале.

По его словам, все дело в том, что в городах практически невозможно удерживать войска. В частности, в оккупированном еще 2014 Донецке.

"В Донецке воды нет. Там ЖКХ не работает практически. Соответственно — войска надо кормить, поить, обогревать. А для этого должны быть жилищно-коммунальные условия. Отсутствие воды, прежде всего, ведет к появлению эпидемиологической обстановки или ее ухудшению — к слову.         .

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что ситуация в зоне боевых действий в области чрезвычайно сложна. Оккупанты не могут продвинуться в направлении освобожденной Белогоровки. Свои атаки россияне совершаются по принципу: обстрелы – наступления.

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