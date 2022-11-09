Жданов рассказал, сколько мобилизованных в РФ сейчас в Украине и когда прибудут "новые партии" оккупантов

Срочников, которые должны были демобилизоваться, Россия, вероятно, тоже отправит на войну.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что в России и дальше продолжается мобилизация. Кроме того, в РФ 1 ноября начался призыв срочников.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

"На сегодняшний день наша разведка сообщает, что в России мобилизовали 240 тысяч человек. Это все, что они смогли принять в лагеря, учебные центры, пересылочные центры. Первые где-то до 80 тысяч сегодня уже находятся в Украине. Это те, кого они смогли переодеть, вооружить и забросить сюда для "тушения пожара" на передовую, для восполнения потерь в личном составе. Вторая группа - 120-140 тысяч - находятся на территории РФ, их пытаются обеспечить одеждой, едой, оружием и начать обучение. Как мы понимаем - это не началось, обеспечение на минимальном уровне. Это вызывает беспокойство мобилизованных, и они начинают бунтовать", - пояснил эксперт.

Олег Жданов подчеркнул, что мобилизация в России, несмотря на заявления Путина об ее окончании, продолжается.

"Но мобилизация официально не прекращена. Военкоматы продолжают вызывать людей, правда, поток желающих очень уменьшился. С 1 ноября у них начинается призыв, и это они могут использовать. И те, кто должен был демобилизоваться, их не выпустят. А это - где-то 120 тысяч человек. Они могут оказаться на фронте в декабре-январе", - сказал военный эксперт.

Мобилизация в России

В конце сентября российский диктатор Путин объявил о "частичной" мобилизации в России. В оккупационную армию планировалось призвать от 300 тысяч до 1 миллиона человек.

Сразу после объявления мобилизации часть новоизбранных оккупантов отправили на войну против Украины. Уже в середине октября российские пропагандисты начали публиковать информацию о первых ликвидированных оккупантах.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что около 220 тысяч мобилизованных в России были брошены на усиление росгвардии. Это связано со страхом Путина перед вероятным переворотом из-за многочисленных поражений в Украине.

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