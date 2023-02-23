Жданов рассказал, сможет ли Россия нанести массированный ракетный удар 24 февраля

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия на годовщину полномасштабной войны против Украины не сможет нанести массированных ракетных ударов по нашей территории, однако угроза обстрелов остается.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Что касается того, что удар будет не массирован, то об этом свидетельствуют сроки. Россиянам для подготовки к массированным ударам нужно время, где-то от 10 до 14 дней. А прошло меньше недели от массированной атаки. Тогда они применяли даже ракеты Х-22. А даже в мирное время заправка этих ракет считается боевой, поскольку их заправляют токсичным топливом. Поэтому российская авиация вероятно не готова к массированному удару. Частично он может произойти, но не будет массированным на 70-80 ракет", — сказал Жданов.

Также военный эксперт считает, что у России есть проблемы с ракетами С-300, поскольку все больше их взрывается прямо в небе, а обломки падают на Белгород.

"Что касается ракет С-300, то как я понимаю, что не все эти испытания прошли успешно. Несколько дней назад в Белгороде большая часть запускавших по Харькову ракет С-300 взорвалась в воздухе, а их обломки упали на российской территории. У России ракет много, но с каждым пуском их запуск становится все более неудачным, то есть старые ракеты, их не всегда качественно перерабатывают, удар по Киеву это действительно могло быть экспериментом, потому что они тогда применили ракеты С-400, у них большая дальность. Из Курской области действительно могут добраться до Киева. У нас нет комплексов, которые могли бы бороться с ними. Их нам передадут только в марте", — пояснил Жданов.

Напомним, руководитель украинского ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорит, что агрессор Россия производит в течение месяца 20 ракет. Именно поэтому снижается интенсивность обстрелов Украины.

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