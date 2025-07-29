Жданов шокировал прогнозом: как часто Россия может наносить массированные удары по Украине

Олег Жданов / © ТСН

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Российская военная промышленность в настоящее время способна производить около 230 ударных беспилотников в сутки, включая боевые дроны и дроны-имитации, согласно данным украинской разведки. Это позволяет РФ накопить около 1000 дронов всего за 3-4 дня - достаточно для потенциальной массированной атаки по Украине.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил военный эксперт Олег Жданов. В то же время, по его словам, запуск такого количества дронов одновременно технически невозможен.

«Тут очень легко сосчитать. Ежесуточно они выпускают какое-то определенное количество дронов. Вот они трое суток подряд выпускали 50-60-90 дронов. 230 минус 90 – это 140 дронов пошло на склад. За трое суток уже 450 дронов, плюс 230 произведенных в текущие сутки – это уже 680 дронов. И буквально 3-4 дня, чтобы у них в распоряжении была тысяча дронов. Но запустить ее одновременно, они, слава Богу, не способны», – говорит Олег Жданов.

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Он объясняет, что для этого необходимо проводить пуски непрерывно в течение суток:

«Это нереально. Вот даже минувшей ночью было 320 дронов и три-четыре волны пусков для того, чтобы достичь такого количества дронов в воздухе. Так что тысячу поднять в воздух – это нужно сутки непрерывно их выпускать. Это на сегодняшний день маловероятно и физически почти невозможно».

Ракетный удар по Украине 29 июля

Напомним, армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью в ночь на 29 июля. Россия атаковала одно из пенитенциарных заведений — исправительную колонию №99. По последним данным, погибли 17 человек, а 42 получили ранения.

В Министерстве юстиции Украины сообщили новые детали о разрушениях, состоянии раненых, а также где они сейчас находятся.

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