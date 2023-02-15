Жданов спрогнозировал, когда в Украину поступят противоракетные комплексы Patriot и Mamba

По словам военного эксперта, Украина должна получить системы ПВО уже через несколько недель.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Украина уже в марте получит комплексы Patriot и Mamba.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Первые комплексы поступят в марте. Через две недели у нас уже будут комплексы Patriot и Mamba с нашими расчетами, они заступят на боевое дежурство. Кстати, я напомню, что два комплекса NASAMS должны прийти в марте. К середине лета – еще два, до конца года — шесть. Ну два придут вот сейчас. Так что это не такое уж большое расстояние, большой период по времени. Да, нас достают эти ракеты, особенно баллистические, но тем не менее, на сегодняшний день, в большинстве своем мы довольно успешно боремся с воздушными целями", — рассказал он.

Напомним, Франция и Италия предоставит Украине системы ПВО. Речь идет о ЗРК SAMP/T-Mamba, ради которых украинских военных специально отправили за границу для учений.

Министр обороны Алексей Резников сообщил о приобретении ЗРК NASAMS после переговоров с министром обороны Канады.

Канада приобретет у США и передаст Украине современную систему противовоздушной обороны ЗРК NASAMS.

Также украинские военные завершат обучение на ЗРК Patriot в США в ближайшие недели.

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