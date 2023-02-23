Жданов спрогнозировал, объявит ли Путин всеобщую мобилизацию и военное положение в РФ: "Это было бы катастрофой"

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Путину не выгодно объявлять в России всеобщую мобилизацию и военное положение.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua

"Путин никогда не объявит общую мобилизацию и военное положение. Его речь перед Федеральным собранием — доказательство тому. Причин несколько. Первая — Путин очень боится вооруженного народа, ведь люди с винтовками могут нацелить их против него. Вторая — на сегодняшний день уже произошла перегрузка мобилизационной системы РФ. Мы начинаем наблюдать перегрузку уже вооруженных сил России. Они не могут принять большее количество людей. Им не хватает формы, им выдают не новые бронежилеты и старые советские каски. Этого катастрофически не хватает. Россияне формируют уже не мотострелковые полки, а стрелковые. Россия живет вчерашним днем. Они до сих пор воюют во Второй мировой войне. Об этом свидетельствуют их фильмы, идеология. Кстати, даже нумерация формируемых полков взяли со Второй мировой", — пояснил военный эксперт.

Военный эксперт считает, что если РФ объявит всеобщую мобилизацию, то это было бы возможно и лучше для Украины.

"Они пытаются в действующих частях регулярной армии создавать по два резервных батальона для пополнения потерь. Это просто личный состав со стрелковым оружием. Поэтому для российской армии объявить сегодня общую мобилизацию было бы для нас отличным шагом со стороны Путина, а для них катастрофой. Сломалась бы мобилизационная, армейская машины. Это могло бы вызвать социальный взрыв в самой РФ", – считает Олег Жданов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов назвал цели России в войне против Украины на ближайший период. Он отметил, что главная цель президента России Владимира Путина на сегодняшний день – захват административных границ Донетчины и Луганщины.

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