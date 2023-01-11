Жданов заявил, что в рамках мобилизации Россия закрыла границы должникам: "Занавес опускается"

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в России полным ходом проходит подготовка к новой мобилизации, и ФСБ издала приказ о запрете пересечения границы гражданам, имеющим долги.

Об этом эксперт рассказал в интервью ТСН.ua.

Заметим, что, по данным ГУР Минобороны Украины, в России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе и ограниченно пригодным к службе.

"Есть информация от нашей разведки о том, что ФСБ издала приказ о пересечении границы мужчинами призывного возраста – это от 18 до 60 лет – чтобы им отказать. Кстати, они определили категории граждан, которым запрещено покидать территорию России по разным другим причинам. А под эту категорию подпадают около 8 миллионов человек. Это те, у кого есть долги по алиментам, коммуналке, налогам, ипотеке. Так что граница закрывается, занавес опускается", – оценил ситуацию Жданов.

Он также прокомментировал слова спикера президента РФ Дмитрия Пескова, который опроверг закрытие границ для военнообязанных.

"Что бы там Песков ни говорил, но на сегодняшний день без закрытия границ они не проведут мобилизацию. Даже с закрытием границы первое, с чем столкнется РФ, это с необходимостью проведения облав на этих мобилизованных с вручением повесток и так далее. Потому что та категория, которая хотела повоевать, идеологически настроенная, более законопослушная, как правило, она уходит в первую волну", – рассказал военный эксперт.

Напомним, ранее в украинской разведке информировали, что в России 15 января объявят новую волну мобилизации. Цель страны-агрессора – набрать до 500 тыс. новых "мобиков" и отправить их наступать на Донетчине, Харьковщине и, возможно, на Запорожье.

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что для РФ – не проблема мобилизовать 500 тыс. человек, а то и несколько миллионов. Однако для обеспечения такого количества бойцов не хватит техники, оружия и даже патронов. Не исключено, что мобилизованных бросят в бой просто с палками или винтовками Мосина.

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