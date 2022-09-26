"Ждать не могут, что-то знают": Фейгин о последствиях мобилизации для Украины

Главная цель, которую Россия хочет достичь сейчас с помощью мобилизованных – не потерять новые захваченные территории.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал известный российский юрист и блогер Марк Фейгин, комментируя ход и перспективы мобилизации в России.

"В разных возрастных и географических группах все по-разному. Основная масса все же послушно идет к военкоматам. Удивительно, что большинство так делает. Не все осознают, что это все не шутки. Большинству или части придется умереть, но они не верят в свою смерть. Это врожденный "коктейль" из страха и алкоголизма", — считает Марк Фейгин.

К этому он добавляет: "Какая-то часть бунтует, голосует, как говорится, ногами, уезжая. Таких людей не так и мало. Сообщается о 260 тысячах. Точная это цифра или нет, но я бы сказал, что она выглядит приближенной к реальной. Мы видим протесты в Дагестане и в других местах. После того, как все быстро делается, можно заключить, что они (российская власть — Ред.) затыкают дыры на фронте. Мобилизация делается не для того, чтобы их (новобранцев — Ред) привезти к наступлению нового года, а вот-вот... Получается, что они (российские власти — Ред.) не могут ждать. Означает, что они (власти - Ред.) о чем-то таком знают или что-либо происходит... Возможно, они знают о планах командования ВСУ наступать на Херсон, на левый берег Оскола. Разведка работает, поэтому они форсируют ситуацию".

Качество на нуле

По мнению Марка Фейгина, если Россия мобилизует даже около миллиона человек, то боеспособных будет несколько десятков тысяч.

"Но мы с вами видим качество мобилизованных. Оно не просто ниже среднего, оно – на нуле. Можно сделать выводы, что, похоже, цель – не столько наступление на Киев, а, прежде всего, закрепиться и не дать потерять новые территории. Если они хотят призвать миллион мужчин, то, по моим оценкам, там боеспособных будет 50 тысяч — 60 тысяч максимум. Больше не может быть. Эта категория, которая раньше прошла горячие точки, понимает, что с ними может быть и энтузиазма у них меньше всего".

А вот на вопрос о том, возможно ли в России сопротивление мобилизации, Фейгин ответил так: "Я думаю, что такие случаи могут возникать. Военкоматы горят? Протест, желание повредить – такое есть. Поджоги будут однозначно".

Масштабная ловушка из-за паспорта

В свою очередь, как стало известно ТСН.ua, многие украинские заробитчане – уроженцы оккупированных территорий, которые сейчас находятся в России, считают, что попали в настоящую ловушку.

"Год назад я получил "паспорт" "ДНР" и российский паспорт для того, чтобы беспрепятственно выехать в Россию на заработки. Если я сейчас вернусь домой, в Донецк, то не доеду даже к своему дому, потому что меня мобилизуют в "ДНР ". Если останусь в России, то меня здесь тоже мобилизуют как гражданина России. Единственный выход, который я вижу – ехать с украинским паспортом, например, в Грузию", — посетовал один из жителей оккупированного Донецка, который сейчас работает на стройке в России.

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