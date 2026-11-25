Последствия обстрела

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В Международный реестр убытков компании и обычные граждане уже подали более 200 тысяч заявлений. Они надеются получить финансовую компенсацию непосредственно от России — за счет репараций. Среди них есть и те, кто будет требовать возмещения стоимости автомобилей, уничтоженных или поврежденных оккупантами.

Но эксперты предупреждают: даже после нашей победы на это могут уйти годы! Поэтому в качестве варианта — заранее обезопасить свой транспорт от военных рисков с помощью специальных страховых полисов.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

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«За 18 тысяч я получил 120 тысяч в качестве компенсации»: опыт киевлянина после обстрела

Вокруг — поврежденные здания, а под ногами хрустит разбитое стекло. Это видео Алексей Алейников снял утром 16 апреля — после нападения россиян на Киев.

Алексей Алейников, житель Киева: «Боевая часть упала там, за отелями, там погибли люди. Взрывная волна выбила все окна, все дома вокруг пострадали от этого взрыва».

Взрывная волна тогда повредила и его автомобиль, припаркованный неподалеку.

Сейчас его автомобиль уже отремонтирован, и все расходы покрыла страховая компания. Ведь помимо классического КАСКО у господина Алексея была опция страхования автомобиля от военных рисков. Это обходилось ему дополнительно в 18 тысяч гривен в год.

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Алексей Алейников, житель Киева: «За 18 тысяч я получил 120 тысяч в качестве возмещения. Максимальная сумма возмещения — это стоимость автомобиля. Если бы — тфу-тфу-тфу, не дай Бог — она попала в тотал, то есть была полностью уничтожена, тогда бы мне вернули сумму в миллион гривен».

Какие автомобили страхуют от военных рисков и как получить выплату

Такие полисы в настоящее время доступны в двух вариантах: в сочетании с КАСКО или без него. Их стоимость зависит, в частности, от рыночной цены автомобиля и размера франшизы. Это добровольное страхование покрывает убытки, причиненные, например, в результате попадания вражеской ракеты, беспилотника, их обломков, работы ПВО или, как в случае с господином Алексеем, взрывной волны.

Игорь Жижара, заместитель председателя правления страховой компании: «В целом, если вашему автомобилю не более 15 лет, то у вас не должно возникнуть трудностей с заключением такого договора. Эксплуатация — на территории Украины и только на неоккупированных территориях. Расстояние менее 50–100 км до линии боевого столкновения — это исключение».

Однако для получения возмещения необходимо действовать в соответствии с четким алгоритмом, прописанным в договоре.

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Игорь Жижара, заместитель председателя правления страховой компании: «Первое , о чем мы просим, — это зафиксировать повреждения автомобиля на фотографии и в тот же день позвонить в страховую компанию. В дальнейшем мы будем просить предоставить нам подтверждение от официальных органов — это могут быть документы от ГСЧС или СБУ, которые квалифицируют происшествие как «прилет»».

В Национальной ассоциации страховщиков подсчитали: только за последние 9 месяцев в Украине было заключено около 67 тысяч договоров на сумму почти 3 миллиарда гривен (2,7 млрд грн — прим. ред.). И это касается не только частного, но и коммерческого транспорта.

Денис Ястреб, генеральный директор Национальной ассоциации страховщиков Украины: «Физическим лицам страховщики выплатили за 9 месяцев 58 млн грн, а юридическим лицам — 52 млн грн. Это только по военным рискам. И ещё одна сумма — это резерв заявленных убытков — сумма, которую страховщик уже отложил на выплаты по тем случаям, которые уже наступили, но процесс урегулирования ещё продолжается. То есть у нас ещё есть 91 млн грн резервов, которые страховщики выплатят в ближайшее время».

Потеряли 438 автомобилей: почему «Укрпочта» не страхует автопарк и инвестирует в РЭБ

Страхование коммерческого автопарка имеет ряд особенностей, поэтому договоры с клиентами часто заключаются на индивидуальных условиях.

Денис Ястреб, генеральный директор Национальной ассоциации страховщиков Украины: «Страховщик будет анализировать автопарк, изучать, как он используется и где он используется. И если он поймёт, что страховые случаи происходят слишком часто — в первую очередь это повлияет на цену, и если цена станет уже неприемлемой, то тогда, скорее всего, это будет обоюдное решение не страховать».

И таких примеров — когда клиенты либо сами решают не страховаться, либо им отказывают в компании — немало.

Игорь Смилянский, генеральный директор «Укрпочты»: «Это недавняя атака, наши сотрудники до сих пор находятся в реанимации… Это Краматорск — несмотря на заградительные сетки, им всё же удалось».

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский показывает фотографии поврежденных автомобилей. Вот, например, передвижное почтовое отделение, в которое россияне попали с помощью дрона в Сумской области, а вот так горел грузовик с посылками в Донецкой области.

Игорь Смилянский, генеральный директор «Укрпочты»: «У нас один из крупнейших автопарков в Украине — это более 4 тысяч автомобилей. И с начала полномасштабного вторжения мы потеряли на сегодняшний день 438 машин — это потери. Безусловно, есть повреждения, и мы пытаемся восстановить машины. Можно 438 умножить на 20 тыс. евро, чтобы понять, насколько велика эта сумма».

Однако, несмотря на финансовые потери, компания не спешит страховать свой автопарк от военных рисков.

Игорь Смилянский, генеральный директор «Укрпочты»: «Я не думаю, что будет отказ — просто сумма будет такой, что, если её посчитать и взвесить, это того не стоит. К тому же мы, как государственная компания, должны все это провести прозрачно: мы должны объявить тендер на военное страхование в прифронтовых территориях. Кстати, что считать прифронтовыми? Если наши машины ездят в 10 км от Беларуси — это прифронтовая зона или нет?»

Поэтому, чтобы сохранить транспорт, «Укрпочта» старается не сосредотачивать свои машины в одном месте и инвестирует в средства защиты для персонала: «Бронежилеты, шлемы, „чуйки“, РЭБы, военные аптечки. Это дорого, давайте так: одна „чуйка“ — около 30 тыс., шлемы будем покупать — 13–15 тыс.»

Кроме того, «Укрпочта» подсчитывает абсолютно все свои убытки в надежде в будущем получить компенсацию напрямую от России: «Ну, мы оцениваем свои убытки примерно в 60–70 млн долларов».

Страховка или Международный реестр убытков: что выбрать автовладельцам

То же самое могут сделать и обычные граждане — через Международный реестр убытков. В нём уже более 200 тысяч заявлений, в том числе от автовладельцев. Но если вы уже получили компенсацию от страховой компании, на эти деньги может претендовать разве что она сама.

Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины: «Здесь многое зависит от того, как юридически оформлены отношения компании с клиентом, чтобы появилась возможность подавать заявление от своего имени о возмещении ущерба, причиненного самой компании. Не берусь сказать заранее, будут ли такие заявления удовлетворены — все это будет рассматривать компенсационная комиссия».

Алексей говорит: ждать денег от России можно годами! А его машину после обстрела отремонтировали довольно быстро. Поэтому он планирует и впредь страховаться от военных рисков.

Алексей Алейников, житель Киева: «Я оказался единственным на моей парковке, у кого была такая машина, и я почувствовал зависть со стороны соседей. Ведь большинство из них либо сдали машины на металлолом, либо за свой счет заменили стекла, а мой сосед слева так и ездит с волнистой крышей».

Но можно ли быть уверенным, что вам, как и господину Алексею, действительно заплатят? Страховщики объясняют: одна из гарантий — это специально накопленные компаниями денежные резервы. К тому же за их работой постоянно следит Национальный банк, куда и можно подать жалобу на нарушителя.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЗАЯВЛЕНИЯ МАДЯРА после ПЕРВОГО визита в УКРАИНУ! Ответ МИД на УПРЕКНЕНИЯ Ливии | ТСН 20:00 24 НОЯБРЯ

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