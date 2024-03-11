"Ждем, когда у них люди закончатся": штурмовики ВСУ рассказали о наступлении окупантов и контактных боях

Украинские штурмовики уничтожают оккупантов на максимально близких дистанциях. Зачищают позиции и оттесняют врага с нашей земли и днем и ночью. Их в украинском войске не так уж и много, но именно на них командиры возлагают самые сложные задачи.

Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко пообщалась с такими бойцами.

ТСН показали кадры, которые зафиксировала тепловизионная камера нашего квадрокоптера. Небольшие точки на ней - это те самые штурмовики. Один из них боец с позывным "Дрон".

"У них был штурм. Они заходили на нашу территорию и нам надо было зачистить эту всю территорию", - говорит десантник-штурмовик "Дрон".

Именно он с собратьями зачищал посадку от врага под Новомихайловкой. Военные отражали атаку вражеских пехотинцев, которые остались на поле боя после того, как наша артиллерия сожгла бронированную технику, на которой россияне пытались штурмовать наши позиции.

Штурмовики ВСУ

"Они положили одну штурмовую группу, поставили следующую, потом снова. Так они работают. Мы ждем, когда у них люди закончатся", — говорит штурмовик "Мутный".

Штурмовик на позывной "Мутный", самый молодой среди группы бойцов. Ему всего 24, а он уже год в боях. И рядом со своими собратьями.

"Мутный"

"Кто как не мы?" - так уже традиционно говорят десантники. На этом участке фронта их 79-ка второй год подряд. Без ротаций и почти без отдыха среди постоянного огня. В который сознательно пришли и эти ребята. Сначала в обычную пехоту. А потом уже стали штурмовиками. Говорят, такие контактные бои с врагом на самом деле проще дежурства в окопах.

"Я и в принципе хотел штурмовать. На позиции гораздо труднее, потому что когда ты штурмуешь, ты хоть контролируешь ситуацию как-то. А они сидят в окопах - это очень трудно", - говорит штурмовик "Коцик".

До полномасштабной войны, ни "Коцик", ни его собратья даже срочную службу не проходили и жили гражданской жизнью. Сейчас же они оттачивают свое мастерство.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 12:00 за 11 марта 2024 года | Новости Украины

Напомним, оккупанты пошли в наступление на Бахмутском направлении.

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